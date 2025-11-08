باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری صبح امروز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن شماره ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

مریم پیرکاری، در ابتدای نشست درباره سابقه جشنواره و علت تاخیر برگزاری گفت: دلایل و اتفاقات مختلفی از جمله شهادت رئیس‌جمهور، انتخابات و دیگر موارد باعث تاخیر یک ساله جشنواره فیلم شهر شد‌. همچنین تهران بعد از جنگ ۱۲ روزه معنای متفاوتی پیدا کرد و فکر می‌کنم ما به برگزاری جشنواره شهر نیاز داشتیم.

وی به جزئیات بیشتر از جشنواره اشاره کرده و گفت: امسال بخش تازه‌ای با موضوع نویسندگی به جشنواره اضافه کردیم که ۳۱۸ اثر با عنوان طرح و فیلم‌نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. به دلیل تاخیر در برگزاری جشنواره، فیلم‌های اکران شده از سال ۱۴۰۱ برای حضور در این دوره بررسی شدند. لذا اکران آثار را در بخش کوتاه، سینمایی، بین‌الملل و پویانمایی خواهیم داشت.

دبیر جشنواره فیلم شهر خبر داد که امسال برگزاری نمایشگاه کتاب و گالری عکسی را هم با موضوع شهر خواهیم داشت.

وی در ادامه داوران بخش سینمای ایران را اعلام کرد و گفت: محسن برمهانی، فرهاد توحیدی، روح‌الله سهرابی، محمود کلاری، محمدرضا ورزی، پریوش نظریه، سعید صدراییان داوران بخش سینمای ایران هستند.

سپس دبیر نهمین جشنواره فیلم شهر بیان کرد: از ۱۲ کشور از جمله گرجستان، تاجیکستان، هند، فرانسه، ترکیه، آذربایجان، عراق، روسیه و چین ارسال اثر داشتیم.

وی درباره خرید بلیت و چگونگی حضور مردم در این جشنواره گفت: جشنواره شهر قطعا رایگان خواهد بود. قصد مقایسه ندارم، اما در مقایسه با اسکار فکر کردیم که فیلم‌هایی که اکران شده‌اند برای مخاطب جذابند یا نه. در نتیجه تصمیم گرفتیم با کارهایی شهروندان را درگیر کنیم. ما دوست داشتیم در فرهنگسراها، پارک‌ها و میادینی چون میدان امام حسین، پرده بزنیم و فیلم‌های پرفروشی که برای مخاطب جذاب است را اکران کنیم، اما به دلیل فصل و سرد بودن هوا از این فضا دوری کردیم. لذا ان‌شاءالله برای سال آینده امیدوارم بتوانیم زمان مناسبی برای برگزاری جشنواره داشته باشیم.

در ادامه وی از ضعف جشنواره فیلم شهر گفت: یکی از ضعف‌های جشنواره فیلم شهر در هشت دوره زمان برگزاری جشنواره است که هر بار در یک ماه و زمان متفاوت برگزار شد. لذا به دنبال تاریخ مناسبی برای برگزاری ثابت جشنواره هستیم.

پیرکاری درباره جزئیات بیشتر این رویداد بیان کرد: تلاش کردم با نظرسنجی مردمی در اپلیکیشن شهرزاد مردم را درگیر کنم و در سینماهایی چون جمله راگا، رازی و تماشا نمایش آثار را خواهیم داشت.

وی درباره آثار ارسال شده با استفاده از هوش مصنوعی گفت: گفتیم حالا که اثری با هوش مصنوعی به جشنواره ارسال نشده است و برای شهرداری تهران فناوری اهمیت دارد، لذا تمرکز تولید ویدئوهای جشنواره را بر روی هوش مصنوعی قرار دادیم.

پیرکاری تاکید کرد: ادعایی ندارم که بگویم جشنواره به بهترین شکل برگزار می‌شود، اما من تمام توانم را گذاشتم.

وی از همکاری با سازمان ترافیک خبرداد و گفت: ما امسال ۵۰ فیلم کوتاه در حوزه ترافیک داریم که با کمک سازمان ترافیک و موسسه تصویر شهر است. بخش ترافیک داریم و بنا است این ۵۰ اثر رونمایی شود. ما مستندهایی در حوزه آسیب شناسی داریم. اما نمی‌توانیم ۱۵ فیلم سینمایی بسازیم و در جشنواره قرار دهیم.

دبیر نهمین جشنواره فیلم شهر از حوادث شهر تهران گفت: راجع به حوادثی که در شهر تهران اتفاق می‌افتد باید بگویم در این سه سال بی بدن را داشتیم و فکر می‌کنم بخشی از شهرنشینی، کنش‌ها و واکنش‌های ما به مجازی برمی‌گردد. ما در بی بدن فضای مجازی را بولد کردیم و نشان دادیم که یک مادر که به دنبال قصاص مجرم بود، فضای مجازی مانع از وقوع این اتفاق شد.

وی درباره پنجاه فیلم جشنواره گفت: این پنجاه فیلم پس از جشنواره در مترو، پردیس‌های ما، اپلیکیشن شهرزاد پخش خواهند شد.