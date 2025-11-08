باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری بیست و دومین اجلاس بین‌‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات سازمان بسیج صداوسیما برگزار شد.

عرفان خدا پرست دبیر بیست و دومین اجلاس بین‌‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی بیان کرد: تقریبا دوبار تاریخ اجلاس تغییر پیدا کرد و در نهایت به تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه رسیدیم و ان‌شاءالله در شهر مشهد میزبان مهمانان داخل و خارج از کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: امسال حدود ۵۰۰ مهمان از اقصی نقاط کشور خواهیم داشت که میزبان آن‌ها خواهیم بود. همچنین حدود ۵۰ مداح از تهران اعزام می‌شوند که شامل افراد مختلفی است. ان‌شاءالله میزبان ۱۳ نفر مهمان خارجی از افغانستان، عراق، گرجستان، هند و پاکستان هستیم.

وی از آزاد کردن چند زندانی خبر داد و گفت: همانند سال‌های گذشته محفل شعر آیینی را خواهیم داشت.

اختتامیه اجلاس را پنجشنبه شب با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌کنیم. در حاشیه اجلاس برنامه‌ای طراحی شده است که فکر می‌کنم این برنامه جزء برنامه‌های جنبی خواهد بود. در مدرسه دو در طراحی شده است تا حضور مداحان استانی را داشته باشیم.

رمضان نژاد رئیس ساترا و رئیس اجلاس بین‌‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی گفت: ما بحث حضور در مراسم‌ها در سراسر کشور را از جنبه آنچه در حوزه ستایشگری است نمی‌بینیم بلکه در این اجلاس فعالیت‌های مختلف این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی از جزئیات بیشتر برگزاری اجلاس بین‌‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی گفت: بنا شد در فاطمیه اول و دوم خدمت دوستان باشیم. دبیرخانه اجلاس در طول سال فعالیت دارد و تقریبا خروجی یک ساله اجلاس را در سه روز شاهد هستیم. ترکیبی از هیات رزمندگان اسلام، بسیج، خانه هنرمندان و مراکز صداوسیما را خواهیم داشت. همچنین ان‌شاءالله دوره بیست و سوم برگزاری اجلاس را در استان ارومیه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: میزبان حدود ۵۰۰ نفر از خادمان حسینی هستیم و خراسان رضوی در شعر و اشعار حسینی سابقه بسیاری دارد، زیرا استعدادهای زیادی حضور دارند که کار را برای ما سخت می‌کند‌. ان‌شاءالله از ۲۰ نفر در مراسم اختتامیه تجلیل خواهیم کرد. اما این تعداد نسبت به سابقه فعالیت خراسان رضوی کم است و ما شرمنده آن‌ها هستیم. همچنین از مهمانان خارجی هم تجلیل خواهيم کرد و ستایشگرانی که دارای کسوت بیشتری هستند در اختتامیه حضور خواهند داشت.

وی افزود: سایت اجلاس محل رجوع است که سابقه این چند سال در سایت قابل مشاهده است. در اجلاس، دستگاه و حکمرانی فرهنگی کشور ارزش و جایگاه ویژه‌ای برای این بزرگان پیرغلام قائل است.

رمضان نژاد از ثبت نشان پیر غلامان و برگزاری این اجلاس در دیگر کشورها گفت: باید برای ثبت نشان اقدام کنیم، که اقدامی هم صورت نگرفته است. اما اجلاس شناخته شده است، سال گذشته به دلیل جایگاه کرمان و پایتخت مقاومت مهمانان زیادی از جبهه مقاومت به ویژه عراق داشتیم. موکب داران ویژه‌ای بودند که از عراق آمدند و اولین کشوری که بتواند میزبان اجلاس پیرغلامان باشد کشور عراق است، چون به علت وجود اهل بیت در کشور عراق موکب داری رایج است، البته عراق هم تمایلش را اعلام شده است.

وی از فعالیت‌های اجلاس در ندامتگاه‌های کشور گفت: فعالیت‌های فرهنگی به ویژه برگزاری کلاس‌های قرآن در زندان‌ها بوده است و برای برگزاری این کلاس‌ها مشوق‌هایی هم در نظر گرفتیم. این موضوع جدید است و افرادی در زندان هستند که جزء دلباختگان و شیفتگان سیدالشهداء هستند و ان‌شاءالله خداوند و انسان‌ها کمک کنند در ندامتگاه‌ها اتفاقات خوبی رخ دهد.

وی ادامه داد: ما در مجموعه‌های نمایشی مختلف، به ویژه صداوسیما که در ایام مهمی چون ماه صفر، رمضان و دیگر موارد سریال‌هایی پخش می‌کند به مسائل مختلفی پرداخته‌ایم. لذا نقش اجتماعی هیات را به عنوان نقش محوری و ایجاد همبستگی و تحکیم روابط سریالی داشته‌ایم.

گفتنی است که در پایان این مراسم از پوستر بیست و دومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی رونمایی شد.