باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، استاندار فارس در سفر به کشور ازبکستان با اولُغبِک قاسیماف، استاندار ولایت سرخاندریا که با حضور هیاتهای دو طرف برگزار شد، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف با اشاره به اینکه روابط میان جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران، در سال اخیر وارد مرحلهای جدید و راهبردی شده است، بر اهمیت تقویت همکاریهای بینمنطقهای و گسترش روابط عملی در زمینههای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری، فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.
امیری در این دیدار تشکیل کمیته اجرایی مشترک در استانداریهای طرفین برای اجرایی شدن تفاهمات و گسترش حضور بخش خصوصی ایران در منطقه آزاد و بارانداز تجاری شهر ترمذ مرکز ایالت سرخان دریا با محوریت استان فارس را امری ضروری دانست.
در جریان این مذاکرات، چشمانداز همکاری در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، تجارت، لجستیک، حملونقل، نساجی، گردشگری، آموزش، پزشکی، داروسازی و سلامت مورد بحث قرار گرفت.
در این راستا درباره صادرات مرکبات، سیبزمینی و دیگر محصولات کشاورزی از ایران به ازبکستان، راهاندازی پروازهای مستقیم هوایی در این مسیر و اجرای پروژههای مشترک برای کشت پسته ایرانی در ولایت سرخاندریا تبادل نظر و بر وجود فرصتهای فراوان همکاری متقابل در زمینههای گردشگری، آموزش عالی و بهداشت تأکید شد.
در پایان مذاکرات، یادداشت تفاهمی میان ولایت سرخاندریا و استان فارس برای توسعه همکاریها به امضا رسید و استاندار فارس، از استاندار سرخاندریا، اولُغبِک قاسیماف برای سفر به شیراز دعوت کرد.
ولایت سرخان دریا، استان فارس را یکی از بزرگترین و فعالترین مناطق اقتصادی ایران و در عین حال از مراکز کهن فرهنگی کشور توصیف کرده که در حوزههای کشاورزی، صنعت، صنایعدستی و گردشگری دارای ظرفیتهای گستردهای است.
منبع: استانداری فارس