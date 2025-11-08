شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی برخی از شهرهای استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است هوای برخی از شهرهای استان خوزستان بهطور کمسابقهای آلوده گزارش شده و سلامتی شهروندان این منطقه تهدید کرده است؛ بطوریکه برخی از شهرها در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و برخی دیگر از شهرها در شرایط قرمز و نارنجی قرار دارند.با توجه به اینکه در فصل پاییز قرار داریم و دانش آموزان به مدرسه میروند؛ این مشکل سلامتی شهروندان این شهرستان به ویژه دانش آموزان را تهدید میکند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به مشکل شد
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام، الان چند هفته است که هوای خوزستان به شدت آلوده شده است. چگونه میشود با شاخص آلودگی ۳۰۰ نفس کشید. پسر من کلاس اول است و مشکل تنفسی پیدا کرده است. انواع دارو و اسپری را دارد استفاده میکند. لطفا انعکاس دهید و پیگیری کنید.
