شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی برخی از شهرهای استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است هوای برخی از شهر‌های استان خوزستان به‌طور کم‌سابقه‌ای آلوده گزارش شده و سلامتی شهروندان این منطقه تهدید کرده است؛ بطوریکه برخی از شهر‌ها در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و برخی دیگر از شهر‌ها در شرایط قرمز و نارنجی قرار دارند.با توجه به اینکه در فصل پاییز قرار داریم و دانش آموزان به مدرسه می‌روند؛ این مشکل سلامتی شهروندان این شهرستان به ویژه دانش آموزان را تهدید می‌کند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، الان چند هفته است که هوای خوزستان به شدت آلوده شده است. چگونه می‌شود با شاخص آلودگی ۳۰۰ نفس کشید. پسر من کلاس اول است و مشکل تنفسی پیدا کرده است. انواع دارو و اسپری را دارد استفاده می‌کند. لطفا انعکاس دهید و پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آلودگی هوا ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
آلودگی هوای تهران تا پایان هفته ماندگار است
شهروندخبرنگار خوزستان؛
گلایه اهوازی‌ها از دایر بودن مراکز آموزشی در روز‌های آلوده هوا + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا
مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آخرین اخبار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو