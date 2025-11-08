باشگاه خبرنگاران جوان _ آیین رونمایی از پوستر نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر که قرار است ۲۷ و ۲۸ آبانماه جاری در گیلان برگزار شود، با حضور هادی حقشناس، نماینده عالی دولت در استان، برگزار شد.
استاندار گیلان در این مراسم با بیان اینکه این اجلاس مصوبه دولت است و برای نخستین بار در کشور برگزار میشود، گفت: گیلان در این رویداد میزبان حدود ۱۴ استاندار، ۱۰ سفیر و جمعی از وزرا و معاونان آنها خواهد بود که حضور این چهرهها فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیتهای استان محسوب میشود.
حقشناس از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این اجلاس خبر داد و با اشاره به انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک در یونسکو، افزود: این عنوان نمادی از عمق فرهنگی مردم گیلان است و خلاقیت بانوان گیلانی در حوزه خوراک بخشی از هویت تاریخی استان به شمار میآید.
وی ادامه داد: تلاش داریم در این اجلاس، فرهنگ، نوآوری و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری گیلان را به شکلی فشرده اما ماندگار معرفی کنیم تا نتایج آن در سطح ملی و بینالمللی قابل لمس باشد.
استاندار گیلان با اشاره به ابعاد سیاسی و اقتصادی این رویداد تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است، برگزاری چنین اجلاسی در گیلان میتواند پیام روشنی از پویایی دیپلماسی منطقهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این نشست، تقویت مبادلات کالا، تجارت دریایی و توسعه ارتباطات اقتصادی میان کشورهای حوزه دریای خزر است تا گیلان به محور اصلی تعاملات منطقهای در شمال کشور تبدیل شود.
حقشناس با بیان اینکه گیلان استانی منحصربهفرد از نظر ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری است، افزود: این استان علاوه بر پیشینه فرهنگی غنی، در حوزههای کشاورزی، تجارت و صنعت نیز جایگاه ویژهای دارد.
وی همچنین با اشاره به سفرهای اخیر سفیران کشورهایی چون چین، لهستان، قزاقستان، عراق و روسیه به گیلان گفت: این رفتوآمدها نشاندهنده جایگاه روبهرشد گیلان در مسیر تبدیلشدن به محور اقتصادی و بازرگانی شمال کشور است و باید از این فرصت برای توسعه ارتباطات خارجی بهره گرفت.
استاندار گیلان افزایش صادرات محصولات بومی همچون مرکبات و زیتون و جذب گردشگران خارجی را زمینهساز تحول اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف، گیلان را در مسیر توسعه پایدار قرار میدهد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت پروژه راهآهن رشت – آستارا اظهار کرد: مسیر تاریخی راه ابریشم امروز در قالب راهآهن احیا شده و میتواند پیونددهنده اقتصاد ایران با کشورهای شمالی و حوزه خزر باشد؛ از اینرو اجلاس استانداران خزر فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و ترانزیتی میان استانهای ساحلی شمال کشور است.
منبع: روابط عمومی