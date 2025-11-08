باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر توقف اجرای طرح ساماندهی اتباع و موضوعاتی مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع، این گونه شایعات را رد کرد و گفت: طرح ساماندهی اتباع یکی از ضروریات جامعه و مطالبه جدی مردم عزیز ایران می‌باشد، لذا این طرح به قوت خود باقی و با جدیت تمام تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

هشدار درباره تبعات عدم ساماندهی

او در ادامه با اشاره به حساسیت موضوع ورود غیرقانونی به کشور، هشدار داد: در هیچ کجای دنیا حتی خود کشور افغانستان این موضوع قابل پذیرش نیست که عده‌ای بدون طی فرایند قانونی وارد کشور دیگری شوند و توقع داشته باشند با ایشان برخورد صورت نگیرد.

احمدی عدم توجه و ساده‌انگاری در این زمینه را دارای تبعات منفی و جبران‌ناپذیری خواند و اظهارکرد: این موضوع می‌تواند در آینده تبعات بسیار منفی و جبران‌ناپذیری اعم از تغییر ترکیب جمعیتی و معضلات امنیتی، اجتماعی، سیاسی و... برای مردم ایران در پی داشته باشد.

‍‍تاکید بر برخورد قانونی با مخلان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس فارس بار دیگر تاکید کرد: طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز به قوت خود باقی است و با هر کسی که بخواهد به هر دلیل در اجرای این امر مهم سنگ‌اندازی نماید، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدارک معتبر برای ارائه خدمات به اتباع

احمدی با اشاره به مدارک قانونی مورد پذیرش برای اتباع خارجی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط کارت آمایش و گذرنامه به عنوان مدارک قانونی برای حضور اتباع خارجی در کشور دارای اعتبار می‌باشد و هر گونه خدمات‌دهی به اتباع باید دقیقا بر این اساس باشد؛ در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

