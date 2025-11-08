معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مهرماه امسال بیش از یک هزار و ۴۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب را کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن محسنی فرد با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های گشت‌های ویژه پلیس آگاهی دخالت سریع در گزارش‌های مردمی، شناسایی و دستگیری سارقان و مجرمان سابقه‌دار است، اظهار کرد: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مهرماه سال جاری در مجموع تعداد ۵۵۱ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۹۳۲ دستگاه وسایل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند. 

وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی با گشت‌های ویژه در مسیر پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت می‌باشد، افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۶۴۰ سارق و متهم توسط خودرو‌های گشت دستگیر شده‌اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری سارقین مسلح به همراه کشف اقلام و اموال مسروقه در خوزستان، توقیف خودرو و دستگیری راننده تحت تعقیب به اتهام تجاوز به عنف در قم، دستگیری سارق خشن و سابقه‌دار با پابند الکترونیکی و کشف خودروی مسروقه در خراسان رضوی، متلاشی شدن باند سارقین خودرو و اعتراف به سرقت ۸ دستگاه خودرو در همدان، دستگیری ۲ نفر از سارقین سرقت‌های به عنف، قاپ زنی و گردنبندقاپی طلا و جواهرات در اصفهان بخشی از عملکرد واحد‌های گشت در کشور بوده است.

