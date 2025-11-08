باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز، به برخی اقدامات صورت‌گرفته در زمینه‌ غنی‌سازی گنجینه زمین‌شناسی این موزه پرداخت و توضیح داد: در سال جاری، با اهدای مجموعه‌ای کم‌نظیر از نمونه‌های کانی و فسیل از سوی سه نفر از اهداکنندگان، نمونه‌های بخش زمین‌شناسی موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز غنی‌تر شده است.

او افزود: این اقدام ارزشمند با همکاری فرهاد کریمی(کارمند رسمی شرکت نفت اهواز)، هوشنگ دشت‌بان(بازنشسته معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران) و مجتمع مس شهربابک به انجام رسیده است.

رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز توضیح داد: فرهاد کریمی که سال‌هاست همکاری مستمر و ارزشمندی با این موزه دارد؛ در این مرحله، نمونه‌ کانی‌های کمیاب و ارزشمندی همچون: زبرجد افغانستان، زمرد پنجشیر پاکستان، آکوامارین و تورمالین پاکستان، ولفنیت احمدآباد یزد، مالاکیت دامغان، آراگونیت طلایی استان مرکزی، ژئود کوارتز و گارنت کرمان را به مجموعه موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز اهدا کرد.

مؤمن‌زاده تصریح کرد: مجتمع مس شهر بابک نیز پس از بازدید جمعی از مهندسان خود از بخش زمین‌شناسی موزه و مشاهده ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این بخش، ضمن اعلام رضایت از سطح علمی و نمایشی موزه، با اهدای مجموعه‌ای از کانی‌های کم‌نظیر معدن خود از جمله بلور پیریت، برنایت، مالاکیت و کلکوپیریت، بر ارزش علمی گنجینه‌ زمین‌شناسی موزه تاریخ‌ طبیعی دانشگاه شیراز افزود.

وی ادامه داد: هوشنگ دشت‌بان، پیشکسوت برجسته زمین‌شناسی نیز، نمونه‌های فسیلی ارزشمندی شامل یک فسیل توتیای دریایی بزرگ، یک فسیل دوکفه‌ای بزرگ و دو نمونه فسیل دوکفه‌ای چندتایی به بخش زمین شناسی موزه اهدا کرده است.

به‌گفته‌ رئیس موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز، هوشنگ دشت‌بان که دانش‌آموخته زمین‌شناسی دانشگاه تهران و بازنشسته معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است، از سال ۱۳۶۲ تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نمونه فسیل را در مجموعه شخصی خودگردآوری کرده و سابقه همکاری مستمر و ارزشمندی با دانشگاه‌های معتبری از جمله شهید چمران اهواز، بیرجند، دامغان و زنجان در زمینه جمع‌آوری، شناسایی و غنی‌سازی مجموعه‌های فسیلی بی‌مهرگان دارد. ایشان، به دعوت فقیه، رئیس بخش علوم‌زمین دانشگاه شیراز، در خردادماه ۱۴۰۴ به‌مدت سه روز به‌صورت تمام‌وقت در موزه حضور یافته و تمامی نمونه فسیل‌های بی‌مهرگان بخش زمین‌شناسی موزه را مورد بازبینی و بازنگری تخصصی قرار داد.

مؤمن‌زاده بیان کرد: چشم‌انداز آینده در ادامه‌ این همکاری‌های پُربار، «احداث نخستین موزه تخصصی فسیل‌شناسی ایران در بخش زمین‌شناسی موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز» است که از سوی هوشنگ دشت‌بان پیشنهاد شده است و هم‌اکنون مراحل اداری آن، در دست پیگیری و اقدام است و درصورت تحقق‌یافتن، افق‌های تازه‌ای برای ارتقای جایگاه ملی این مجموعه و تبدیل آن به قطب فسیل‌شناسی کشور خواهد گشود.

او افزود: این نمونه‌های ارزشمند هم‌اکنون به همراه کارت شناسایی مربوطه، در ویترین‌های این بخش در معرض دید عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گرفته است.

رئیس موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز، ضمن قدردانی از اهداکنندگان اظهار کرد: اهداها و همکاری‌های تخصصی با موزه، گام مهمی درجهت پشتیبانی از پژوهش‌های دانشجویی، معرفی گنجینه‌های طبیعی ایران‌زمین و تقویت زیرساخت‌های علمی کشور به شمار می‌رود.

منبع: دانشگاه شیراز