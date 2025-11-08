باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه اجرای طرح ثبت قراردادها در سامانه «خودنویس» یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بهبود وضعیت بازار مسکن، به‌ویژه بخش اجاره، بوده است، گفت: اجرای این طرح نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار داشته و تا حدودی توانسته است بساط دلالان و سوداگران را در این بازار برهم زند.

وی ادامه داد: این سامانه گام مؤثری در جهت تقویت بازار بوده و توانسته هزینه‌های جابه‌جایی را برای بسیاری از مستأجران تا حد زیادی کاهش دهد و ما شاهد صرفه‌جویی در هزینه‌های بسیاری از افراد در این بخش بوده‌ایم.

منصوری با بیان اینکه بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که در آن شاهد جولان دلالان و سوداگران هستیم، افزود: خوشبختانه با ورود سامانه «خودنویس» از سال گذشته، بساط بسیاری از دلالی‌ها و سوداگری‌ها در این بخش برچیده شده و همین امر باعث شده است که قراردادهای خرید و فروش نیز در این سامانه ثبت شوند.

این کارشناس اقتصادی، با یادآوری این موضوع که سامانه «خودنویس» نقش بسیار مؤثری در ابراز رضایت مستأجران داشته است، گفت: آثار مثبت این طرح باعث ارتقای این سامانه شده و امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش و همچنین امکان دریافت استعلام از طریق آن فراهم آمده است.

منصوری در پایان افزود: امکان ثبت چندین هزار قرارداد به صورت ۲۴ ساعته در سامانه «خودنویس» وجود دارد و با توجه به اینکه حتماً پیش از ثبت قرارداد باید در سامانه «املاک و اسکان» ثبت‌نام کرد، این سامانه توانسته زمینه افزایش ثبت اطلاعات در سامانه «املاک و اسکان» را نیز فراهم آورد.