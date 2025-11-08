باشگاه خبرنگاران جوان - علی ابرازه صبح امروز با تأکید بر اهمیت موضوع جوانی جمعیت و نقش ترویج زایمان طبیعی در تحقق آن گفت: برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای مادران باردار از برنامههای مستمر دانشگاه است و در ششماهه نخست امسال شاهد رشد چشمگیر این جلسات بودهایم.
وی با اشاره به نتایج مثبت اقدامات صورتگرفته، افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان سزارین نخستزا در بیمارستانهای استان قم ۵ درصد کاهش یافته که نشاندهنده اثرگذاری برنامههای آموزشی و همکاری مجموعههای درمانی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین از استقبال گسترده مادران از زایمان بیدرد خبر داد و گفت: این روش در سال جاری با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده و اکنون تمامی بیمارستانهای قم به سیستم زایمان بیدرد مجهز هستند.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم