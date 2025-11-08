در ادامه درخشش جودوی نابینایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، علی نوایی، ملی‌پوش شایسته کشورمان در کلاس J۱ و وزن به‌اضافه ۹۵ کیلوگرم، صبح امروز با شکست تمامی رقبای خود، بر سکوی نخست آسیا ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، نوایی در مسیر رسیدن به مدال طلا، ابتدا نماینده قزاقستان را مغلوب کرد، سپس حریف مغولستانی را پشت سر گذاشت و در ادامه با پیروزی بر ورزشکار ازبکستان راهی فینال شد. او در دیدار نهایی نیز با عملکردی تحسین‌برانگیز برابر دومین نماینده قزاقستان به برتری دست یافت و افتخار دیگری برای جودوی ایران رقم زد.

در مراسم توزیع مدال، علی نوایی در حالی که پرچم مقدس ایران به اهتزاز درآمده بود، با سلام نظامی به پرچم کشور، صحنه‌ای غرورانگیز و تأثیرگذار رقم زد.

این مدال طلا، برگ زرینی دیگر در تاریخ افتخارات جودوی کشور است و نشان از اراده، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی دارد.

برچسب ها: بازی‌های کشورهای اسلامی ، جودو
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ضمن تبریک.. الان نرخ یه سلام نظامی چند میلیارد شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آفرین بر علی نوایی که مدال طلای جهان را شکار کرده ای درود به شرف وغیرتت علی نوایی بچه ناف رامسر مازندران واقعا فرزندان ایران و مازندران را سربلند کرده ای نان پدر وشیر مادر حلالت باد...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لوث نکنیم.
۰
۲
پاسخ دادن
Bulgaria
نام جاویدوطن
۲۳:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
طبق قانون نظام جمع نیروهای نظامی ایران احترام نظامی بدون کلاه بی احترامی و مشمول تنبیه انضباطی برای شخص میشود جهت اطلاع اون دسته بیسوادیکه این کار رو باب کردند
۱
۲
پاسخ دادن
