باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، نوایی در مسیر رسیدن به مدال طلا، ابتدا نماینده قزاقستان را مغلوب کرد، سپس حریف مغولستانی را پشت سر گذاشت و در ادامه با پیروزی بر ورزشکار ازبکستان راهی فینال شد. او در دیدار نهایی نیز با عملکردی تحسین‌برانگیز برابر دومین نماینده قزاقستان به برتری دست یافت و افتخار دیگری برای جودوی ایران رقم زد.

در مراسم توزیع مدال، علی نوایی در حالی که پرچم مقدس ایران به اهتزاز درآمده بود، با سلام نظامی به پرچم کشور، صحنه‌ای غرورانگیز و تأثیرگذار رقم زد.

این مدال طلا، برگ زرینی دیگر در تاریخ افتخارات جودوی کشور است و نشان از اراده، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی دارد.