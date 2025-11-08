باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان اولین هفته از لیگ انفرادی کیکبوکسینگ هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی استان قم، با حضور ۱۳۵ ورزشکار در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد، نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
در رده نونهالان، امیرحسین احمدی، محمدعلی افشاریمهر، بنیامین صالحینیا، امید موسایی، معین فرخ، محمدطاها کلانتری و میکائیل تلخابی موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.
همچنین در رده نوجوانان نیز احسان استهری، محمدسبحان امجدیان، امیرعلی نادریآرمیده، محمد رستمی، حمزه حسینی، محسن غلامیرکنآبادی، سیدمحسن موذن، محمدجواد سعادتی و امیرمهدی عبدی عنوان قهرمانی اوزان مختلف را به خود اختصاص دادند.
منبع:ورزش و جوانان قم