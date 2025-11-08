نخستین هفته از لیگ انفرادی کیک‌بوکسینگ هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم با معرفی قهرمانان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان اولین هفته از لیگ انفرادی کیک‌بوکسینگ هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم، با حضور ۱۳۵ ورزشکار در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد، نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

در رده نونهالان، امیرحسین احمدی، محمدعلی افشاری‌مهر، بنیامین صالحی‌نیا، امید موسایی، معین فرخ، محمدطاها کلانتری و میکائیل تلخابی موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

همچنین در رده نوجوانان نیز احسان استهری، محمدسبحان امجدیان، امیرعلی نادری‌آرمیده، محمد رستمی، حمزه حسینی، محسن غلامی‌رکن‌آبادی، سیدمحسن موذن، محمدجواد سعادتی و امیرمهدی عبدی عنوان قهرمانی اوزان مختلف را به خود اختصاص دادند.

منبع:ورزش و جوانان قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
کاتارو‌های قمی در راه مسابقات جهانی پاریس
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
ساختار اداری ناقص و فقدان بودجه؛ چالش‌های پیش‌روی شهرستان‌های قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
آخرین اخبار
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
ایده‌های نخبگان قمی کلید مقابله با تهدیدات سایبری و زیستی
هشدار دامپزشکی قم درباره تب برفکی؛ رعایت توصیه‌های بهداشتی الزامی است
ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم با اجرای فیبرنوری