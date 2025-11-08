مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌های شهرداری و توسعه انرژی‌های خورشیدی به عنوان سیاست‌های اصلی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصابر باغخانی‌پور در سومین نشست فصلی رؤسای ادارات محیط زیست و توسعه پایدار مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در مصرف انرژی گفت: در سطح شهرداری تهران ساختمان‌های فراوانی وجود دارد که حدود ۵۰۰ ساختمان متعلق به مناطق است. در صورت اجرای طرح بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف جدید در این مجموعه‌ها، معادل ۴۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل خواهد شد.

وی افزود: هرچند اجرای این طرح حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما در عمل با توجه به محاسبات ایجاد نیروگاه خورشیدی منجر به صرفه‌جویی معادل ۲ همت از طریق توسعه انرژی‌های خورشیدی می‌شود.

باغخانی‌پور با تأکید بر اهمیت رویکرد اصلاح الگوی مصرف در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهارکرد: در مجموع با اجرای هفت راهکار مؤثر برای صرفه‌جویی در ساختمان‌های پرمصرف شهرداری می‌توان به صرفه‌جویی چشمگیر ۲ همتی در هزینه‌ها دست یافت. سیاست اصلی اداره کل در سال آتی، علاوه بر توسعه انرژی‌های خورشیدی، تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه یکی از گام‌های عملی در این زمینه را تبدیل کولر‌های گازی به کولر‌های گازی خورشیدی دانست و گفت: با اجرای این طرح، برق مصرفی این کولر‌ها از مدار اصلی شبکه خارج و به‌صورت مجزا تولید می‌شود؛ اقدامی که موجب کاهش فشار بر شبکه برق و بهینه‌سازی مصرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزشی در خانه‌های محیط زیست اظهار کرد: به‌منظور همسان‌سازی آموزش در کلیه خانه‌های محیط زیست، محتوای آموزشی یکپارچه‌ای تهیه شده است که در روز‌های آتی به مناطق ابلاغ خواهد شد. بر این اساس تمامی خانه‌ها و مراکز محیط زیستی زیرمجموعه، آموزش‌های خود را به‌صورت هماهنگ و هدفمند دریافت می‌کنند.

باغخانی‌پور در پایان با اشاره به ارزیابی عملکرد مناطق گفت: خوشبختانه طبق شاخص‌های ارزیابی، عملکرد اغلب مناطق در وضعیت مطلوب قرار دارد و روندی رو به رشد و مثبت در فعالیت‌های آنها مشاهده می‌شود.

منبع: اداره کل محیط زیست شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، انرژی خورشیدی
