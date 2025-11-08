معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته مجموعاً ۲۷۹ حادثه در سراسر کشور به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی گفت: در ۷۲ ساعت اخیر نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ۲۷۹ مأموریت امدادی در سطح کشور انجام داده است. این عملیات‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله جاده‌ای، کوهستانی، شهری و مناطق برون‌شهری صورت گرفت و نشان‌دهنده گستردگی حوادث در این بازه زمانی است.

وی ادامه داد: در مجموع ۵۷۳ نفر مصدوم در این حوادث دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۱۵۸ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی در محل حادثه دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در این مدت ۱۶ عملیات نجات فنی انجام شد. این مأموریت‌ها شامل رهاسازی افراد گرفتار در خودرو، سقوط در ارتفاعات و محبوس‌شدگی در فضا‌های محدود بود که با حضور تیم‌های تخصصی و تجهیزات ویژه صورت گرفت.

محمدحسین کبادی در خاتمه بیان کرد: ۳۴۳ تیم عملیاتی متشکل از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در این حوادث حضور و به هموطنانمان خدمات امدادی ارائه کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان امداد و نجات

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، عملیات امدادی
