میدان تجریش به عنوان یکی از میادین بزرگ شهر تهران با هدف ایجاد فضایی دلنشین و تردد ایمن برای شهروندان با چهره جدید، تا پایان سال رونمایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: طرح میدان تجریش در یکی از پرترددترین مناطق شهر تهران و در کنار مراکز تجاری، اداری، مرقد مطهر صالح بن موسی کاظم و. با همکاری اساتید معماری تهیه و اقدامات اجرایی آن در حال تکمیل است. 

او افزود: این میدان دارای ۲۳ درخت چنار بود که سال گذشته چند درخت جدید با بن ۶۰ به آن اضافه و اکنون دارای ۲۵ اصل درخت است که وضعیت آنها بدون هیچگونه جابجایی و تغییر، حفظ و اجرای معبر داخل میدان با اولویت حفظ حریم درختان در حال ساخت است.

صفایی گفت: فضای چمن این میدان که به دلیل مشکلات کم آبی و نگهداری پرهزینه، زیبایی خود را از دست داده بود و محل حضور افراد آسیب دیده اجتماعی و معتادان متجاهر و روشن کردن آتش و... شده بود جمع آوری و به جای آن باغچه‌های طولی در کنار معبر و آبنمای مرکزی طراحی و اجرا شد.

معاون شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: با اصلاح هندسی در ضلع شرقی میدان و در ابتدای خیابان‌های فنا خسرو و طباطبایی پور و ایجاد دو ورودی شرقی و غربی به میدان، یک مجموعه وسیع، زیبا و کم ترافیک برای شهروندان به بهره‌برداری خواهد رسید.

صفایی تاکید کرد: مدیریت شهری منطقه یک با حساسیت بالا بر روی درختان چنار منطقه در حال رصد و پایش مستمر و کنترل آفات است.

منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه یک

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
میدان تجریش باید حذف بشه
