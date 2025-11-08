باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی اظهار کرد: در سفر اخیر استاندار فارس و هیئت اقتصادی همراه به استان سرخاندریا در جمهوری ازبکستان، تفاهمنامهای در زمینه کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی میان دو طرف به امضا رسید.
به گفته او؛ بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شد بخشی از اراضی کشاورزی سرخاندریا برای تولید محصولات علوفهای، بهویژه ذرت علوفهای، مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن تأمین بخشی از خوراک دام استان فارس، فشار بر منابع آب استان کاهش یابد و گامی مؤثر در جهت پایداری امنیت غذایی کشور برداشته شود.
بهجت حقیقی تصریح کرد: کشاورزی فراسرزمینی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق امنیت غذایی کشور و کاهش فشار بر منابع طبیعی داخلی است.
این مقام مسئول اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین پایدار نهادههای دامی، میتواند زمینه توسعه صادرات و ایجاد زنجیرههای جدید همکاری اقتصادی بین استان فارس و کشور ازبکستان را فراهم آورد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: در گام بعدی، برنامهریزی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همکاریهای فناورانه و علمی در حوزه کشاورزی بین استان فارس و سرخاندریا در دستور کار قرار دارد.
شامگاه چهارشنبه چهاردهم آبان ماه هیئتی اقتصادی به ریاست حسینعلی امیری استاندار فارس راهی ازبکستان شد تا فصل جدیدی از همکاریهای دو جانبه در چهارچوب دیپلماسی فعال اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و هم فرهنگ، رقم بزند، این سفر تا روز یک شنبه هجدهم آبان ماه ادامه دارد.
در این سفر احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به عنوان سفیر دومین قطب کشاورزی کشور نماینده عالی دولت را همراهی میکند.
منبع: جهاد کشاورزی فارس