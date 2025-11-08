باشگاه خبرنگاران جوان- پروژه بزرگ آبرسانی از سد قوچم به شهر دهگلان روز پنجشنبه با دستور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید که تصاویر این پروژه را مشاهده می کنید.
این پروژه با هدف تأمین آب شرب پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر طراحی و اجرا شده و از مهمترین پروژههای زیرساختی در حوزه تأمین آب غرب کشور بهشمار میرود که به همت و تلاش مهندسان و متخصصان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به ثمر نشست.
بهرهبرداری از این طرح نشانگر عزم ملی در مسیر مدیریت بهینه منابع آب، عبور از بحران آبی و تضمین تأمین پایدار آب شرب برای شهروندان استان کردستان است.