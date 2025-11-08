اتحادیه اروپا روز شنبه حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتحادیه اروپا روز شنبه حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد و از آن خواست که به آتش‌بس احترام بگذارد.

اسرائیل روز پنجشنبه حملات جدیدی را در جنوب لبنان انجام داد و ادعا کرد که حزب الله را هدف قرار داده و این گروه را به تجدید تسلیحات متهم کرد.

انور العنونی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت: «اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد که تمام اقداماتی را که قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس حاصل شده در نوامبر ۲۰۲۴ را نقض می‌کند، متوقف کند.»

وی افزود: «در عین حال، ما از همه بازیگران لبنانی و به ویژه حزب‌الله می‌خواهیم که از هرگونه اقدام یا واکنشی که می‌تواند اوضاع را بیشتر ملتهب کند، خودداری کنند. تمرکز همه طرف‌ها باید بر حفظ آتش‌بس و پیشرفت‌های حاصل شده تاکنون باشد.»

ارتش اسرائیل پیش از این به ساکنان چهار روستا گفته بود که ساختمان‌ها را تخلیه کنند و هشدار داده بود که قصد دارد زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله را هدف قرار دهد.

ارتش لبنان، اسرائیل را به تلاش برای «تضعیف ثبات لبنان» با حملات روز پنجشنبه و «جلوگیری از تکمیل استقرار ارتش» مطابق با آتش‌بس متهم کرده است.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان حملات اسرائیل را محکوم کرده است، همانطور که ایران نیز روز جمعه آنها را حملات «وحشیانه» خواند و از جامعه بین‌المللی خواست تا مداخله کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، نقض آتش بس
