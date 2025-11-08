باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های کشور‌های اسلامی با نتیجه ۴ بر یک از سد تاجیکستان گذشت و با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد.

گل‌های ایران در این بازی را محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی به ثمر رساندند.

شاگردان وحید شمسایی در مرحله گروهی این رقابت‌ها برابر مراکش و افغانستان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند. در دیگر دیدار امروز این گروه، مراکش با چهار گل برابر افغانستان پیروز شد و با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شد.

تاجیکستان در این گروه با سه شکست در رتبه چهارم قرار گرفت و افغانستان با ۴ امتیاز سوم شد. دیدار نیمه نهایی این رقابت‌ها فردا دوشنبه برگزار می‌شود و مصاف فینال روز سه‌شنبه خواهد بود.