باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت صدور روادید اعضای فدراسیون فوتبال برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی، اظهار داشت: موفق شدیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم. به هر حال، نظر مشترک وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال، بر حضور مقتدرانه کشور در عرصه‌های بین‌المللی است و هیچ‌گونه بی‌احترامی از هیچ مرجعی نسبت به فوتبال و مجموعه‌های وابسته به کشور پذیرفتنی نیست.

وی افزود: وزارت امور خارجه و دولت نیز در حال پیگیری صادر نشدن روادید آن یک نفر هستند و خود ما نیز از طریق فیفا مذاکرات و مکاتباتی در این زمینه انجام داده‌ایم. امیدواریم با این پیگیری‌ها، مسئله به‌زودی حل‌وفصل شود.

تاج در رابطه با جلسه‌ای که با امید روانخواه سرمربی تیم امید داشت، گفت: مسائل موجود بلافاصله برطرف شد. در خصوص موضوع اخیر نیز صحبت‌هایی انجام شده است. در مجموع، انتظار ما از تیم ملی امید بالاست. روانخواه بهترین نتایج را در مرحله مقدماتی کسب کرد و به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد.

وی ادامه داد: ما در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تمامی تیم‌های ملی در رده‌های نوجوانان، جوانان، امید، بانوان و فوتبال ساحلی هستیم. همان‌طور که می‌دانید، برگزاری این مسابقات هزینه‌های دلاری دارد؛ چرا که محل اقامت و سایر خدمات ارزی محاسبه می‌شود. در حال حاضر ۱۷ تیم ملی در رده‌های مختلف فعالیت دارند دقیقا به تعداد تیم‌های لیگ برتری، اما درآمد‌های فدراسیون نسبت به هزینه‌ها بسیار ناچیز است. خوشبختانه وزیر ورزش دستوراتی صادر کرده‌اند تا در این زمینه اتفاقات مثبتی رقم بخورد. با این حال، تمامی اقدامات اجرایی از طریق فدراسیون فوتبال در حال انجام است.

تاج در خصوص بیانیه‌نویسی‌ها و برخی حواشی لیگ برتر نیز، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال با هرگونه توهین و رفتار غیرحرفه‌ای به‌شدت برخورد خواهد کرد. اتفاقاتی که روز گذشته در لیگ برتر رخ داد، در هر سطحی که باشد، قابل پیگیری است. کمیته اخلاق بلافاصله وارد عمل شده، تعدادی از افراد را احضار کرده و روند رسیدگی در حال انجام است. همچنین، پدیده صدور بیانیه‌های متعدد توسط باشگاه‌ها افزایش یافته که لازم است با آن برخورد شود تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری گردد.

منبع: ایرنا