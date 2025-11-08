باشگاه خبرنگاران جوان - مجید حسنی مقدم درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی اظهار داشت: هفته گذشته مجوز واردات ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله سویا و دانه‌های روغنی اخذ شد که عرضه آن در قالب قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هدف این اقدام جلوگیری از ایجاد وقفه در تامین خوراک دام و طیور و حفظ جریان پایدار تولید پروتیین در کشور است اظهارداشت: واردکنندگان در قالب این قرارداد با ارایه ۱۰ درصد تضمین باید ظرف ۶۰ روز آینده این نهاده های دامی را وارد کشور کنند.

وی تصریح کرد: واردکنندگان و بازرگانان برای واردات نهاده های دامی مشکلات ارزی دارند که باید رفع شود، اما وقتی نهاده ای وارد کشور می شود، پس از کوتاژ و تاییدیه سازمان دامپزشکی ترخیص و آماده عرضه شده و وارد سامانه بازرگاه برای فروش خواهد شد.

حسنی مقدم، تامین ارز به موقع برای کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی را از اولویت ها خواند و در عین حال خواستار همکاری سازمان راهداری در حمل و نقل این کالاها شد.

نیاز صنعت دام و طیور کشور به ۱۹ میلیون تن نهاده دامی

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای تغذیه جمعیت دام و طیور کشور به حدود ۱۹میلیون تن نهاده دامی نیاز است و برای آن برنامه ریزی کرده ایم، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ میلیون تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله در بازارگاه عرضه و توزیع شده است.

وی، افزایش تامین، اولویت‌دهی به ارز کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع را سه محور اصلی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ ثبات در بازار دام و طیور و پشتیبانی از تولیدکنندگان دانست.

وی درباره نقش سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده و نقش مدیریتی، معاملاتی و نظارتی دارد و این سامانه تعیین می‌کند هر بهره‌بردار چه میزان نهاده باید دریافت کند و پرداخت‌ها نیز هم‌زمان با حرکت کالا انجام می‌شود.

حسنی مقدم با اشاره به اینکه اطلاعات سامانه بازارگاه واقعی و قابل رصد است و جریان کالا و پول را به‌طور هم‌زمان مدیریت می‌کند تصریح کرد: اگر سامانه بازارگاه نبود، توزیع ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی با حجم بهره‌برداران متعدد امکان‌پذیر نبود و بازار با بی‌ثباتی و چند نرخی گسترده مواجه می‌شد.





فروش خارج از بازارگاه قاچاق و مشمول برخورد قانونی

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر الزام توزیع نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه گفت: هرگونه فروش نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق و تخلف است و در این رابطه وزارت جهاد کشاورزی پرونده‌های تخلف مربوط به عدم ایفای تعهدات و عرضه خارج از شبکه را تشکیل داده و به تعزیرات و نهادهای نظارتی ارسال کرده است.

حسنی مقدم تصریح کرد که اگر هر فرد یا تولیدکننده، مستنداتی از عرضه آزاد دارد، می‌تواند آن را ارایه کند تا برخورد انجام شود.

وقفه در پرداخت‌های ارزی

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت گلایه برخی دامداران از تاخیر در تحویل نهاده گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه هیچ مشکلی در عرضه نهاده های دامی وجود نداشت و حتی میزان عرضه نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود، اما با تاخیر در پرداخت اعتبارات ارزی بازرگانان به تامین‌کنندگان خارجی، فرآیند خرید و حمل مجدد نهاده با وقفه روبه‌رو شد.

وی با بیان اینکه اکنون تخصیص ارز سرعت گرفته و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد تا تاخیرها جبران شود، به تاثیر خشکسالی ها بر تامین نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: این چالش یکی از دلایل افزایش میزان واردات نهاده های دامی است.

حسنی مقدم درباره جمعیت دامی کشور گفت: حدود ۶.۵ میلیون راس دام سنگین، ۶۵ میلیون راس دام سبک، ۲۰۰ هزار راس گاومیش و ۲۰۰ هزار نفر شتر در کشور وجود دارد و در بخش طیور نیز ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی مرغ گوشتی انجام می‌شود و جمعیت مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر و خطوط اجداد و لاین، بخش عظیمی از تولید پروتئین کشور را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: این جمعیت دام و طیور کشور، سالانه حدود ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن نیاز خوراک دارد که از چهار بخش شامل علوفه‌های مرتعی حدود ۱۰ میلیون تن، علوفه‌های مزرعه‌ای ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن، ضایعات و بقایای زراعی و کاه و کلش حدود ۲۰ میلیون تن و در نهایت ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی که از طریق سامانه بازارگاه توزیع می‌شود.

وی درباره ثبت سفارش نهاده های دامی افزود: ثبت سفارش یکی از کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردت نهاده های دامی انجام می دهد و آمار حاکی از آن است که ما از برنامه ها در این حوزه جلو هستیم برای مثال برای ذرت دامی ۱۰.۵ میلیون تن برنامه ریزی کردیم در حالی که در هفت ماهه امسال حدود ۹ میلیون تن ثبت سفارش داشتیم و این موارد جدا از مجوزی است که از ستاد تنظیم بازار کشور گرفته ایم .

منبع: وزارت جهاد کشاورزی