باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد امیرانی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اقتصادی‌سازی فعالیت فرودگاه‌ها، گفت: پروژه‌های عمرانی و خدماتی جدید فرودگاه شهید سپهبد سلیمانی اهواز شامل احداث جایگاه تشریفات اختصاصی (CIP)، پارکینگ طبقاتی، هتل فرودگاهی و باغ رستوران در حال اجراست و مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به بیش از ۱۰۷۴۳ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: جایگاه تشریفات اختصاصی (CIP) در زمینی به مساحت ۱۰۲۶ متر مربع و با سرمایه‌گذاری ۲۰۴۰ میلیارد ریال طی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین پارکینگ سه‌طبقه جدید به مساحت ۳۴۸۴ متر مربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۱۴ میلیارد ریال، به ساماندهی ترافیک و تسهیل دسترسی مسافران کمک خواهد کرد.

به گفته امیرانی، احداث هتل فرودگاهی سه‌طبقه با زیربنای ۲۲۲۵ متر مربع و سرمایه‌گذاری بیش از ۶۵۲۳ میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار گرفته است و در مدت سه سال ساخته خواهد شد.

وی در خصوص پروژه باغ رستوران فرودگاهی نیز خاطرنشان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۶۶۶ میلیارد ریال محیطی دل‌پذیر برای استراحت و پذیرایی از مسافران فراهم می‌کند.

منبع: روابط عمومی‌ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران