باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزان _ حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده شهرستان کهگیلویه در این آیین با بیان اینکه قطعه اول این پروژه تعیین تکلیف شده است اظهار کرد: انتظار مردم از ما این است که این پروژه‌ها با قدرت و کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده عملیات مسیر دهدشت- چرام- قلعه‌رئیسی‌- دیشموک و خوزستان در دستور کار قرار گرفته است.

موحد پروژه‌های دیگر شهرستان‌های حوزه انتخابیه را یادآور شد و بیان کرد: جاده لنده به تشان و پروژه لیکک‌- جایزان حق مسلم مردم این منطقه هست و نباید از آن‌ها غافل‌ها شد.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین بزرگراهای تعریف شده در استان را ۲۷۰ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: قریب به ۱۲ درصد آن‌ها در این دولت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۴۷۵ میلیاردتومان تخصیص برای راه‌های اصلی و بزرگراه‌های استان گرفته شد که با تلاش‌های نمایندگان و مسئولان این عدد افزایش سه برابری پیدا کرد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال جاری ۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری تعریف شده است که امیدواریم اجرای این طرح‌های گامی برای مسیر توسعه و رفع محرومیت‌های استان باشد.