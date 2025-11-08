باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی‌اکبر جاویدان روز شنبه با اشاره به اینکه ارزش این قاچاق سوخت کشف شده بیش‌از یک‌هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال است، گفت: طی بررسی‌های اولیه از یکی از جایگاه‌های سوخت در بندرعباس، تعداد چهار نازل تراکنش‌های غیرعادی و بسیار بیشتری نسبت به سایر نازل‌ها داشته که در نتیجه تحقیقات فنی و تحلیل تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخص شد عملیات دستکاری در تجهیزات پمپ‌های سوخت انجام گرفته و از نیمه‌های شب تا بامداد، بنزین به صورت غیرقانونی به افراد خاص عرضه شده است.

وی اظهار کرد: برآوردهای دقیق نشان داد این جایگاه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، حدود سه میلیون و ۷۲۰ هزار لیتر بنزین را خارج از شبکه رسمی توزیع و با کارت‌های اختصاصی به چهار نفر با هویت مشخص فروخته است.

فرماندهی انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: ارزش سوخت‌های قاچاق کشف‌شده بنا به نظر کارشناسان امنیت اقتصادی به بیش از یک‌هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال می‌رسد و در این رابطه ۱۴ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قضایی تحویل دستگاه قضایی شدند.

سردار جاویدان بیان کرد: جایگاه موردنظر با حکم قضایی پلمب شد و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده در دستور کار پلیس و دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع و هوشمندانه پلیس با سودجویان و عوامل قاچاق فرآورده‌های نفتی ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های پلیس گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

منبع ایرنا