فاطمه آقایی،در دومین بازی لیگ هاکی روی یخ بانوان بزرگسال کشور ،عنوان بازیکن تأثیرگذار این رقابت ها را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین بازی لیگ هاکی روی یخ بانوان بزرگسال کشور ، فاطمه آقایی، نماینده قم در تیم پنگوئن‌های آیس باکس، موفق شد یکی از دو گل تیم خود را به ثمر برساند و عنوان بازیکن تأثیرگذار بازی را کسب کند.

این رقابت در پیست یخ آیس باکس ایرانمال و با حضور دکتر گریل، سفیر جمهوری چک برگزار شد و با پیروزی ۲ بر ۰ پنگوئن‌ها مقابل تیم هاکی پاندا به پایان رسید.

حضور بانوی قمی در این بازی، نمونه‌ای از رشد و موفقیت ورزشکاران استان قم در رشته‌های نوظهور و رقابت‌های سطح ملی و بین‌المللی است.

منبع:ورزش و جوانان قم