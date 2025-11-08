مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران صرفه‌جویی مصرف گاز در هر دستگاه بخاری راندمان بالا را به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ولی‌الله دینی در نشست آغاز فرآیند نصب بخاری‌های راندمان بالا در تشریح طرح ملی جایگزینی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری قدیمی با هدف ارتقای ایمنی، کاهش مصرف گاز و بهینه‌سازی الگوی مصرف در بخش خانگی اظهار کرد: با اجرای کامل این طرح، سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی می‌شود؛ اقدامی که در کنار کاهش هزینه خانوارها، نقش مهمی در پایداری شبکه گازرسانی و حفظ منابع ملی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری نصب‌شده وجود دارد و بخاری‌های قدیمی با راندمان پایین، مصرف گاز را به‌شدت افزایش داده‌اند، تصریح کرد: استان‌های سردسیر مانند خراسان‌ها، آذربایجان‌ها، اردبیل، زنجان، گیلان و قزوین در اولویت اجرای طرح قرار دارند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به ویژگی‌های فنی بخاری‌های راندمان بالا افزود: این بخاری‌ها با گرید انرژی A و راندمان ۸۵ درصد طراحی شده و افزون بر کاهش قابل‌توجه انتشار گاز منوکسید کربن، از ایمنی بسیار بالایی برخوردارند.

دینی با بیان اینکه هر دستگاه بخاری راندمان بالا به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی دارد، گفت: این صرفه‌جویی چشمگیر، در مقیاس ملی، نقش مهمی در مدیریت بهینه انرژی ایفا می‌کند. گاز صرفه‌جویی‌شده در بخش خانگی می‌تواند در بخش‌های مولد مانند صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقدام‌های اجرایی این طرح از ماه‌های گذشته آغاز شده است، بیان کرد: در مرحله نخست، مراکز آموزشی، اداری، نظامی و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار دارند.

برچسب ها: مصرف بهینه انرژی ، شرکت ملی گاز
خبرهای مرتبط
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
اولویت تامین گاز در زمستان امسال بخش خانگی است / تقویت فشار گاز کشور به ۹۸ درصد رسید
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز
اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان