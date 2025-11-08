شرکت گاز قم در اطلاعیه‌ای از قطعی گاز در برخی مناطق قم یکشنبه ۱۸ و دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین گرامی می‌رساند، با عنایت به مقاوم‌سازی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در آدرس‌های ذیل و روزهای یاد شده از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ قطع خواهد شد:

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴:
- بلوار شهید صدوقی، کوچه‌های شماره ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۵

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴:
- پردیسان، بلوار شهید مکیان (محله ۸)، خیابان خلیلی مفرد، مجتمع‌های مسکونی: مروارید ۱، مروارید ۲، - تعاونی تلاشگران امین و مهرمیثاق‌گستر
- پردیسان، خیابان بصیرت، کوچه‌های شماره ۱ و ۳ و کلیه فرعی‌های منشعب
- پردیسان، خیابان فقاهت، خیابان ۹ دی و کلیه فرعی‌های منشعب

با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماس‌های غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.

برچسب ها: قطع گاز ، شرکت گاز قم
خبرهای مرتبط
ناترازی انرژی در یک سال ایجاد نشده است/تاکید بر برنامه‌ریزی مداوم برای حل ناترازی
رتبه سوم شرکت گاز قم در پاسخگویی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
اعلام قطعی گاز برخی مناطق قم،فردا شنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
آخرین اخبار
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
ایده‌های نخبگان قمی کلید مقابله با تهدیدات سایبری و زیستی
هشدار دامپزشکی قم درباره تب برفکی؛ رعایت توصیه‌های بهداشتی الزامی است
ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم با اجرای فیبرنوری