باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین گرامی می‌رساند، با عنایت به مقاوم‌سازی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در آدرس‌های ذیل و روزهای یاد شده از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ قطع خواهد شد:

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴:

- بلوار شهید صدوقی، کوچه‌های شماره ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۵

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴:

- پردیسان، بلوار شهید مکیان (محله ۸)، خیابان خلیلی مفرد، مجتمع‌های مسکونی: مروارید ۱، مروارید ۲، - تعاونی تلاشگران امین و مهرمیثاق‌گستر

- پردیسان، خیابان بصیرت، کوچه‌های شماره ۱ و ۳ و کلیه فرعی‌های منشعب

- پردیسان، خیابان فقاهت، خیابان ۹ دی و کلیه فرعی‌های منشعب

با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماس‌های غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.