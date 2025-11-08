باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، با عنایت به مقاومسازی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در آدرسهای ذیل و روزهای یاد شده از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ قطع خواهد شد:
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴:
- بلوار شهید صدوقی، کوچههای شماره ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۵
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴:
- پردیسان، بلوار شهید مکیان (محله ۸)، خیابان خلیلی مفرد، مجتمعهای مسکونی: مروارید ۱، مروارید ۲، - تعاونی تلاشگران امین و مهرمیثاقگستر
- پردیسان، خیابان بصیرت، کوچههای شماره ۱ و ۳ و کلیه فرعیهای منشعب
- پردیسان، خیابان فقاهت، خیابان ۹ دی و کلیه فرعیهای منشعب
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.