فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف ۵۷۰ کیلوگرم ماریجوانا و دستگیری دو نفر توسط پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال و نگهداری مقدار قابل توجهی مواد مخدر ماریجوانا در محدوده غرب استان تهران، بررسی موضوع سریعاً در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی در این عملیات غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شدند که در نتیجه این عملیات ۵۷۰ کیلوگرم ماریجوانا کشف و ۲ نفر سوداگر مرگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به اینکه این عملیات تاکنون به عنوان بزرگترین کشف ماریجوانا سال جاری در سطح مأموریتی این فرماندهی به ثبت رسیده است بیان داشت: موفقیت این مأموران در این عملیات نتیجه اشراف اطلاعاتی شبانه روزی و همکاری مؤثر مردم با پلیس بوده است.

منبع: پلیس