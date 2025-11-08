با توجه به شکار پشه آئدس در شهرستان کازرون، اقدامات لازم و مقابله با آن در شهرستان در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی معاون بهداشت شبکه بهداشت کازرون اظهار کرد: با توجه به شکار پشه آئدس آجیپتی در شهر کازرون و با هدف مقابله با استقرار گسترده و کنترل این پشه در محدوده شعاع ۵۰۰ متری، با هماهنگی فرمانداری ویژه، نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و با حضور ۹ تیم از کارشناسان مبارزه با بیماری‌های واگیر و سلامت محیط کازرون و شهرستان‌های همجوار، نخستین مرحله عملیات مه پاشی انجام شد.

او ادامه داد: آموزش خانه به خانه برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص شکل ظاهری و راه‌های پیشگیری از گزش با پشه آئدس، از سوی کارشناس آموزش سلامت انجام و ضمن انجام مه پاشی نیز آموزش‌هایی در زمینه پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس به شهروندان ارائه شد.

احمدی افزود: مهم‌ترین راه‌های مقابله با پشه آئدس، جمع آوری لاستیک‌های فرسوده، بهسازی محیط به ویژه جمع‌آوری آب‌های راکد در چاله آسانسورها، در ساختمان‌های نیمه کاره و زباله‌هایی مثل قوطی‌ها، بطری‌ها و ظروف در باز که امکان جمع شدن آب در آنها وجود دارد، تمیز کردن دائم آب زیر گلدان، خالی کردن آب کولر، تمیز کردن ظرف آب پرندگان و سایر حیوانات خانگی، تخلیه و شستن مداوم سطل‌های زباله خانگی، پوشیدن پیراهن آستین بلند و شلوار و استفاده از پماد دفع حشرات است.

معاون بهداشت شبکه بهداشت کازرون با بیان اینکه وجود لکه‌های سفید و سیاه بر روی بدن، از خصوصیات بارز پشه آئدس است، ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت در برنامه مه پاشی، از آن‌ها خواست در صورت مشاهده این پشه به واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت اطلاع رسانی کنند و اخبار مربوط به استقرار این پشه در کازرون را تنها از منابع معتبر یا سایت شبکه بهداشت و درمان کازرون دنبال کنند.

همچنین روابط عمومی شبکه بهداشت کازرون، اعلام کرد: به اطلاع شهروندان کازرونی می‌رساند با توجه به صید پشه آئدس در شهرستان، دومین مرحله عملیات مه پاشی، امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ توسط تیم واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان در مناطق صید شده آغاز شده است.

‌این روابط عمومی، از شهروندان درخواست کرد: با توجه به مراجعه تیم سلامت به درِ منازل جهت انجام مه پاشی، مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.