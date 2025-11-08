باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " امیر حسین نقی مهر" با بیان اینکه این بدافزار‌ها غالباً با عناوین خدمات عمومی، ثبت‌نام یا تسهیلات ویژه منتشر می‌شوند، اظهار داشت: کاربران پس از نصب این برنامه‌ها، بدون آگاهی، دسترسی لازم برای جمع‌آوری اطلاعات حساس از جمله رمز‌های بانکی، شماره کارت و داده‌های ذخیره‌شده در تلفن همراه خود را در اختیار مهاجمان قرار می‌دهند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کاربران باید هرگونه نرم‌افزار را صرفاً از منابع رسمی و فروشگاه‌های معتبر دریافت نمایند افزود: کاربران از نصب برنامه‌هایی که از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی یا لینک‌های ناشناس ارسال می‌شوند، جداً خودداری کنند.

این مقام انتظامی از عموم کاربران خواست در مواجهه با چنین پیام‌ها یا لینک‌هایی، از کلیک بر روی آن خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir منعکس نمایند و همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر استان می‌باشد.

منبع: روابط عمومی