آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد. 
جزئیات آمار به شرح زیر است:

تالار اصلی تئاترشهر

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از هفتم مهرماه اجرای خود را با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، تاکنون با ۳۲ اجرا میزبان ۱۸ هزار و ۳۷۵ تماشاگر بوده و فروشی معادل ۸ میلیارد و ۳۹۴ هزار میلیون تومان داشته است.

تالار چهارسو

نمایش «ساحلی‌ها» به کارگردانی محمدامین سعدی که از هشتم آبان‌ماه با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و بهای بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، تا پایان روز جمعه شانزدهم آبان‌ماه با ۷ اجرا میزبان ۵۷۴ تماشاگر بوده و به فروشی معادل ۱۳۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان دست یافته است.

تالار سایه

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی از بیست‌ودوم مهرماه با ظرفیت ۷۲ صندلی و بلیت ۲۵۰ هزار تومانی اجرا می‌شود. این نمایش تاکنون در ۲۵ اجرا، پذیرای یک‌هزار و ۶۹۹ تماشاگر بوده و ۳۵۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان فروش داشته است.

تالار قشقایی

نمایش «والس تصادفی» به کارگردانی پریسا مقتدی که از سیزدهم آبان ماه در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و بلیت ۳۰۰ هزار تومانی اجرا‌های خود را آغاز کرده است، تا کنون با مجموع ۴ اجرا، ۲۵۷ تماشاگر و ۵۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری نیز که اجرا‌های خود را یازدهم آبان در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده است تا کنون با مجموع ۵ اجرا، ۱۲۴ تماشاگر و ۱۷ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان فروش داشته است. 

کارگاه نمایش

نمایش «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی‌خانی نیز که ار روز سیزدهم آبان اجرا‌های خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و بلیت ۱۸۰ هزار تومانی آغاز کرده، تا روز جمعه شانزدهم آبان با مجموع ۴ اجرا، میزبانی از ۴۶ تماشاگر به فروشی معادل ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. 

تماشاخانه سنگلج

نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از ۲۹ مهرماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است، تاکنون با ۱۵ اجرا میزبان ۴۰۲ تماشاگر بوده و با بلیت ۱۹۸ هزار تومانی فروشی برابر با ۳۴ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان داشته است.

نمایش «اپرای تنها» به کارگردانی هانا صالحی‌راد که از ۱۲ آبان با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است، تاکنون با ۵ اجرا میزبان ۸۱ تماشاگر بوده و با بلیت ۱۹۸ هزار تومانی فروشی برابر با ۳ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان داشته است.

تالار هنر

نمایش «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد انصافی از ۹ آبان‌ماه در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفر و بلیت ۱۵۴ هزار تومانی روی صحنه رفته و با ۶ اجرا، ۳۱۸ تماشاگر و فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کرده است.

نمایش «همه‌چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیلی نیز از ۹ آبان‌ماه در همین تالار با ظرفیت ۲۴۴ نفر و بلیت ۱۸۷ هزار تومانی آغاز شده است. این نمایش تا کنون با ۴ اجرا میزبان ۳۵۸ تماشاگر بوده و فروشی معادل ۳۲ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان داشت.

در مجموع، تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از آغاز اجرا‌ها تا پایان روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمانان و تخفیف‌ها) به ۲۱ هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی

