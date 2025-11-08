شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی سهند شرکت سایپا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی سهند از سوی شرکت سایپا خریداران بسیاری را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته است. شهروندخبرنگار ما خودروی سهند اس در مرداد ماه سال گذشته از شرکت سایپا درخواست داده است و قرار بود بهمن ماه تحویل داده شود، اما هنوز این خودرو تحویل مشتریان داده نشده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

من مرداد ۱۴۰۳ خودروی سهند ثبت نام کردم و واریزی را انجام دادم تحویل بهمن ماه بماند که تحویل ندادند و تا همین امروز خودرو معلوم نیست کجاست و چه زمانی تحویل می‌دهند؟