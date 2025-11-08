شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی سهند شرکت سایپا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی سهند از سوی شرکت سایپا خریداران بسیاری را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته است. شهروندخبرنگار ما خودروی سهند اس در مرداد ماه سال گذشته از شرکت سایپا درخواست داده است و قرار بود بهمن ماه تحویل داده شود، اما هنوز این خودرو تحویل مشتریان داده نشده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

من مرداد ۱۴۰۳ خودروی سهند ثبت نام کردم و واریزی را انجام دادم تحویل بهمن ماه بماند که تحویل ندادند و تا همین امروز خودرو معلوم نیست کجاست و چه زمانی تحویل می‌دهند؟

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، شرکت خودروساز
خبرهای مرتبط
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل
رنجش برخی از خریداران از مشکلات پرداخت سود خودروی اطلس از سوی شرکت خودروساز
رنجش خریداران اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آخرین اخبار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو