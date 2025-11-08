باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - از زمان آغاز آتشبس، مقامات بینالمللی اعلام کردند که طبق توافق انجام شده، قرار است یک نیروی بینالمللی تثبیتکننده برای این باریکه در نظر گرفته شود. در حالی که چندین کشور علاقه خود را برای مشارکت در این طرح نشان دادهاند، هنوز جزئیات کلیدی وجود دارد که باید بررسی شوند، از جمله اینکه آیا این نیرو که تحت مجوز سازمان ملل فعالیت خواهد کرد، چه مسئولیتهایی دارد و کدام کشورها در این نیرو مشارکت خواهند کرد.
آمریکا روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل را به ۱۵ عضو شورای امنیت ارائه کرد و گفت که از حمایت مصر، قطر، عربستان، ترکیه و امارات برخوردار است.
پیشنویس قطعنامه بیان میکند که نیروی بینالمللی تثبیتکننده میتواند «از تمام اقدامات لازم» برای انجام مأموریت امنیتی خود استفاده کند. این نیرو مجاز به محافظت از غیرنظامیان و کمکهای بشردوستانه است. برای تأمین امنیت مناطق مرزی کمک خواهد کرد و به «نیروی پلیس فلسطینی که به تازگی آموزش دیده و تأیید صلاحیت شده است» کمک میکند.
با این حال، گفته شده که نیروی بینالمللی اختیار خلع سلاح حماس را خواهد داشت. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت که پیشنویس این قطعنامه به نیروهای امنیتی (رژیم) اسرائیل اختیار خلع سلاح حماس را میدهد، اما ایالات متحده همچنان انتظار دارد که این گروه فلسطینی «به تعهدات خود در توافق پایبند باشد» و سلاحهای خود را تحویل دهد.
در همین راستا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید شب گذشته مدعی شد که مقامات حماس ساعاتی پیش از امضای آتشبس، با خلع سلاح موافقت کردهاند. این در حالی است که مسئولان ارشد حماس بارها خلع سلاح کامل را رد کرده و آن را «غیرممکن» توصیف کردهاند.
منبع: الجزیره