باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، سام دلیری با اشاره به فعالیت بیش از ۲۴۵ هزار کارگاه صنعتی و تولیدی در استان تهران افزود: بیشترین حوادث شغلی مربوط به کارگاه‌های ساختمانی و سقوط از ارتفاع است، اما با همکاری شهرداری‌ها، انجمن‌های انبوه‌سازان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، طرح‌های مشترکی برای ارتقای ایمنی کارگاه‌ها در حال اجراست تا تهران به استانی با حداقل حادثه تبدیل شود.

وی همچنین از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر خبر داد و اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد عدالت مزدی و افزایش انگیزه نیروی کار است و با هماهنگی کارفرمایان و بنگاه‌های بزرگ استان در حال اجرا می‌باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار تعاونی ثبت‌شده در استان تهران وجود دارد که حدود ۱۱ هزار تعاونی فعال هستند. از این میان بیش از ۵۸۰۰ تعاونی در حوزه مسکن فعالیت دارند که بخش عمده آنها عملکرد مطلوبی دارند و تنها درصد اندکی از تعاونی‌ها دارای پرونده حقوقی هستند که با همکاری دستگاه‌های نظارتی در حال رسیدگی است.

دلیری در ادامه از برنامه‌های در دست اجرا در حوزه مسکن کارگری خبر داد و افزود: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ساخت واحد‌های مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته و بنگاه‌هایی که زمین یا ظرفیت مشارکت دارند، می‌توانند از تسهیلات این طرح برای تأمین مسکن کارگران خود استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: ایمنی، معیشت و رفاه کارگران تنها با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها محقق می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های درون‌وزارتی و مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، با جدیت در این مسیر گام برمی‌دارد.