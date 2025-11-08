رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان برای دومین دوره پیاپی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا امروز در بنگلادش برگزار شد و غلامرضا شعبانی‌بهار که کاندیدای پست هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا بود، توانست برای دومین دوره پیاپی و برای ۴ سال دیگر عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا شود.

۱۲ نفر کاندیدای حضور در این پست بودند که شعبانی‌بهار به همراه نمایندگانی از هند، عربستان، نپال و سریلانکا، پنج نفری بودند که توانستند عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا شوند.

همچنین حسین نصیری‌نژاد داور بین‌المللی کشورمان برای دومین دوره به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد.