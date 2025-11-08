در دیداری میان مقامات ایرانی و مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه هلند در تهران، راه‌های جذب کمک‌های مالی و زیرساختی بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان افغان در ایران بررسی و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیداری که در تهران برگزار شد، نادر یاراحمدی، رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران، با گوسجه کورتالز آلتس، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه هلند، و امیل د بونت، سفیر هلند در ایران، راه‌های حمایت بین‌المللی از ایران در میزبانی اتباع افغان بررسی شد.

در این نشست که با حضور نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) همراه بود، بر جذب کمک‌های مالی و زیرساختی سایر کشورها برای حمایت از خدمات ارائه‌شده به پناهندگان در ایران تأکید شد. کورتالز با تقدیر از تلاش‌ها و سخاوت ایران در میزبانی پناهندگان، بر ضرورت گسترش حمایت جهانی از کشورهای میزبان تأکید کرد و گفت: «ما از بار سنگین میزبانی پناهندگان آگاهیم و آماده‌ایم بدون توجه به اختلافات سیاسی در حل این چالش‌ها همکاری کنیم.»

یاراحمدی نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، گفت: «بروز جنگ میان پاکستان و افغانستان و کاهش کمک‌های جهانی، روند بازگشت غیرمجاز افغان‌ها را کند کرده است.» وی افزود: «اجرای تعهدات دوجانبه و تقویت همکاری‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر مشکلات مهاجران کمک کند.»

در ادامه، سفیر هلند و نماینده UNHCR از مراکز خدمات مهاجرین در تهران بازدید کردند. مقامات ایرانی در این بازدید بر سیاست‌های انسان‌محور و توانمندسازی شغلی پناهندگان تأکید کردند و خواستار افزایش همکاری‌های بین‌المللی شدند.

همزمان، در ژنو و در حاشیه هفتاد و ششمین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، محمد بطحایی، معاون وزیر کشور ایران، با کیم ایلینگ، مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، دیدار کرد. در این دیدار، ایلینگ از خدمات ایران به پناهندگان افغان قدردانی و کاهش کمک‌های کشورهای اهداکننده را از چالش‌های اصلی سازمان ملل دانست. بطحایی نیز خواستار ایفای نقش مؤثرتر کشورهای کمک‌کننده در تأمین منابع مالی پروژه‌های مربوط به مهاجران شد.

وی همچنین در جریان این نشست با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، و کمال کیشور، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کاهش خطرات بلایا، دیدار و گفت‌وگو کرد.


