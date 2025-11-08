باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین روز مرحله گروهی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب تیم مراکش شد. این شکست در شرایطی رقم خورد که افغانستان با داشتن ۴ امتیاز از دو دیدار قبلی، در صورت پیروزی می‌توانست صعود خود را قطعی کند.

همزمان با این بازی، در دیدار دیگر گروه A، تیم ملی ایران با نتیجه قاطع ۴ بر ۱ تاجیکستان را شکست داد و با کسب ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. بدین ترتیب، افغانستان با ۴ امتیاز و تاجیکستان بدون امتیاز از دور رقابت‌ها حذف شدند.

شاگردان مجید مرتضایی پیش از این در نخستین دیدار خود تاجیکستان را ۹ بر ۵ شکست داده و سپس به تساوی ۲-۲ برابر ایران دست یافته بودند. مراکش که پیش‌تر با تساوی برابر ایران و پیرووزی ۷ بر ۱ مقابل تاجیکستان عملکرد درخشانی داشت، با این پیروزی به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله بعد صعود کرد.