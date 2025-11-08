باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری دومین جشنواره بینالمللی «معروف» با حضور حجتالاسلام و المسلمین محمد حسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مدیران جشنواره، اعضای شورای سیاستگذاری و اصحاب رسانه در ستاد امر به معروف برگزار شد.
از اهداف جشنواره میتوان به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق ابزارهای نوین رسانهای، الگوسازی برای تولید آثار خلاق کوتاه و اثرگذار در حوزه ارزشهای اسلامی ایرانی، ایجاد جریان اجتماعی حول محور هنر متعهد و انقلابی، ایجاد بانک محتوای فرهنگی رسانهای ویژه موضوع امر به معروف، شناسایی تربیت و حمایت از هنرمندان و فعالان رسانهای جوان، بازنشر آثار برگزیده در رسانه ملی و فضای مجازی و حمایت مادی و معنوی از آثار برگزیده به منظور گسترش فرهنگ و هنر مسئولیت پذیری اشاره کرد.
به گفته حجتالاسلام طاهری آکردی، موضوعات جشنواره شامل امر به معروف و نهی از منکر در قرآن سیره اهل بیت (ع) و سخنان بزرگان، امر به معروف و نهی از منکر در سیره شهدا، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تعاملات اجتماعی، نقش امر به معروف و نهی از منکر در حکمرانی دینی، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در گسترش عدالت اجتماعی، نقش امر به معروف در صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تمدن سازی نوین اسلامی، گسترش فرهنگ حیا و زیست عفیفانه، غزه و مسئولیت پذیری مسلمانان، پیامدهای بی تفاوتی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و جایگاه مطالبه گری مسئولانه در ارتقای ساختار اداری است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه ما دوست داریم معروفها به زبان هنر در بیاید، گفت: توقع ما تولید اثر فاخر از سوی هنرمندان و شرکتکنندگان است. استفاده از شخصیتهای بزرگ و متعهد هنری به ما این نوید را میدهد که جشنوارهای درخور جمهوری اسلامی مهیا کنیم. ما از تمام هنرمندان و مردم دعوت کردهایم؛ چراکه معنویت متعلق به همه است. وقتی حضرت آقا شب عاشورا میگوید از ایران بخوان پیام دارد.
در ادامه حمید مردانی، رئیس جشنواره بینالمللی «معروف» با اشاره به بخشهای جشنواره گفت: به طور کلی، جشنواره از دو بخش داخلی و بینالمللی تشکیل شده، که شامل فیلم کوتاه، پویانمایی، نماهنگ و پادکست است.