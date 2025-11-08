باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم بدرقه تیم‌های ملی فوتسال دانش آموزی زیر ۱۸ سال اعزامی به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ برزیل، با حضور علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش) مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) مهدی محمد نبی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال) محمد مهدی فروردین (رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی) علیرضا کیخا (معاون امور استان‌های صدا و سیما) مسئولان و معاون‌های وزارت آموزش و پرورش و اعضای تیم‌های ملی پسران و دختران زیر ۱۸ سال دانش‌آموزی فوتسال کشورمان برگزار شد.

مهدی تاج در این مراسم اظهار داشت: فوتسال ما در بخش آقایان و بانوان قهرمان آسیا است و در جهان هم در هر ۲ بخش جزو پنج تیم اول دنیا هستیم. اینکه در دنیا بتوانید چنین عناوینی کسب کنید، قابل توجه است و امیدواریم مجموعه دانش آموزی کشور نیز در بخش آقایان و بانوان بتوانند مقام در خور توجهی به دست بیاورند.

وی افزود: از زمان ورود دکتر کاظمی به وزارت آموزش و پرورش، سومین جلسه‌ای است که در خدمت این وزارت‌خانه هستیم، رونق پرشتابی در حوزه ورزش در این وزارت‌خانه راه افتاده که برای من جای تقدیر و تشکر دارد. آثار این موضوع بعد‌ها پیدا خواهد شد و چیزی نیست که الان قابل مشاهده باشد. هرکسی در حوزه نوجوانان و جوانان کار کند، انتهایش سود برای کشور است.

رئیس فدراسیون اضافه کرد: با وزارت آموزش و پرورش برای انجام طرحی به قرارداد رسیده‌ایم که طرح بسیار خوب و مفصلی است. در این خصوص با وزیر ورزش و جوانان نیز صحبت کرده و در حضورش آن قرارداد منعقد شد. دنبال این هستیم بازیکنان بی‌بضاعت کلیه مناطق کشور که به هر دلیل نتوانسته‌اند هزینه‌های مدارس فوتبال را بدهند یا دیده نشده‌اند، در این طرح دیده شوند.

تاج ادامه داد: یکی از ابزار انجام این کار نیز استفاده از زمین‌های آموزش و پرورش است. ۷۳۲۷ زمین ورزشی فوتبال و فوتسال در اختیار این وزارت‌خانه قرار دارد که آماری بی‌بدیل است. در روز‌های تعطیل از این زمین‌ها استفاده خواهیم کرد. کلیه بازیکنان و مربیان خارجی که به کشورمان می‌آیند نیز مطابق این طرح باید درصدی از قرارداد خود را به توسعه فوتبال ایران اختصاص بدهند و در این طرح به کار گرفته خواهد شد. مربیانی را از وزارت آموزش و پروش و هیات‌های فوتبال سراسر کشور استخدام می‌شوند. در کل کار بسیار گسترده‌ای در وسعت کل کشور انجام می‌شود.

وی افزود: طبق هماهنگی با معاونت استان‌های سازمان صدا و سیما، تفاهم‌نامه‌ای را در ماه مبارک رمضان اجرا کردیم که بسیاری از بازیکنان در ماه مبارک رمضان دیده شدند. ضلع سوم قرارداد فدراسیون با وزارت آموزش و پرورش نیز صدا و سیما است. در وسعتی به پهنای همه کشور این اتفاق می‌افتد و اطمینان دارم بازیکنان بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای از این طرح درآمده و به تیم‌های ملی کشور کمک جدی خواهند کرد. کارخانه بازیکن‌سازی که با از بین رفتن زمین‌های خاکی از بین رفته بود، با همت وزیر آموزش و پرورش و مجموعه‌ای که اسم بردم بار دیگر احیا خواهد شد.

کاظمی: از شما مسئولان که کنار دانش آموزان هستید تشکر می‌کنم

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ۳ هزار نفر از سهمیه دانشگاه فرهنگیان را برای نخبه‌های علمی، ورزشی کنار گذاشتیم.

کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دارم. توجه راهبردی به ورزش مدارس پایه رشد ورزش کشور است که از این بابت جای تشکر دارد. امیدوارم زمینه‌های مشارکت و همفکری روز به روز بیشتر شود. امروز همه چیز برای رشد و شکوفایی و موفقیت ورزش دانش آموزی آماده است.

او ادامه داد: از شما مسئولان که کنار دانش آموزان هستید تشکر می‌کنم. آرزو می‌کنم با دست پر برگردید. انتظارات بالاست. در فوتسال آسیا اول و در جهان جزو ۵ تیم مطرح هستیم. سطح انتظار از شما بالاست و نماینده یک ملتی هستید که در مقابل تمام دنیا حرف برای گفتن خواهید داشت. هر موفقیت شما سیلی محکم بر استکبار جهانی است.

وی تصریح کرد: ورزش در آموزش و پرورش و در کشور از ظرفیت‌های بی نظیری برخوردارست. سلامت فردی، روحی و روانی، آورده‌های اقتصادی همه در ورزش جمع شده‌اند که باید توجه شود. انتظار داریم جعفری و تیمش از تمام ظرفیت آموزش و پرورش و ورزش به صورت همزمان استفاده کنند. اماکن ورزشی را به صورت رایگان در اختیار ورزش دانش آموزی قرار دهید.

کاظمی افزود: دانش آموزان قدر این فرصت استثنایی را بدانید. این یک فرصت استثنایی است که می‌تواند زندگی آینده شما را تغییر دهد، هر لحظه از نگاه به قله غافل نشوید. این مسیر آینده زندگی شما را تغییر و نام شما را ماندگار خواهد کرد. شما نماد یک جوان ایرانی خلاق، با اراده و با همت قوی هستید. نماد فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های دینی در عرصه‌های جهانی هستید، در میدان نباید مغرور شوید.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ۳ هزار نفر از سهمیه دانشگاه فرهنگیان را برای نخبه‌های علمی، ورزشی و.. کنار گذاشتیم. قبولی شما در دانشگاه فرهنگیان تضمین خواهد شد.