سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: نیمه‌نهایی از نظر من از فینال حساس‌تر است، زیرا اگر بازیکنی مصدوم یا محروم شود، فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی ۴ - ۱ مقابل تاجیکستان و صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: هدف ما گلزنی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی بود که موفق شدیم چهار گل به ثمر برسانیم. در نیمه دوم تعویض‌های زیادی داشتیم تا فرصت بازی برای بازیکنانی که کمتر در دو دیدار قبلی فرصت حضور داشتند فراهم شود و ضمن مراقبت از کارت گرفتن بازیکنان، تمامی نفرات به تجربه بازی دست پیدا کنند.

او ادامه داد: نیمه‌نهایی از نظر من از فینال حساس‌تر است، زیرا اگر بازیکنی مصدوم یا محروم شود، فرصت‌ها از دست خواهد رفت. امروز نیمه اول خودمان بودیم و در نیمه دوم، بازی خوبی ارائه کردیم هرچند اشتباهاتی داشتیم. تیم تاجیکستان سابقه حضور در جام جهانی دارد و جزو چهار تیم برتر آسیا محسوب می‌شود، بنابراین نباید این مسابقات ساده گرفته شود.

شمسایی با اشاره به حریف نیمه‌نهایی افزود: احتمالاً در نیمه‌نهایی به مصاف ازبکستان می‌رویم که آنها هم سابقه حضور در جام جهانی و جزو چهار تیم برتر آسیا هستند. در حال حاضر تمرکز ما روی این بازی است و با توکل به خدا آماده می‌شویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال با بیان اینکه انتظارات از تیم بسیار بالاست، گفت: حضور وزیر ورزش و جوانان، آقای دنیامالی، در بازی امروز باعث انگیزه بیشتر بازیکنان شد و نشان‌دهنده توجه مسئولان به تیم ملی است. ما به دنبال بهترین عملکرد خود هستیم و گام به گام پیش می‌رویم؛ ابتدا نیمه‌نهایی و سپس فینال.

او درباره تجربه دو روز اخیر تیم در مسابقات و فشار‌های ناشی از تورنمنت‌های بین‌المللی اظهار داشت: این دو روز برای من به اندازه ده سال گذشت. مربیگری در چنین تورنمنت‌هایی سخت است و هر بازیکن اخلاق و توانایی خاص خود را دارد. با وجود چالش‌ها، تیم ما حرفه‌ای عمل کرده و تلاش می‌کند نتایج مطلوبی کسب کند.

شمسایی در پایان درباره داوری و برخی نواقص در بازی‌ها گفت: انتظار کیفیت بالاتر از داوری داریم، اما اشتباهات بخشی از مسابقات است و مهم این است که تیم بتواند عملکرد خود را حفظ کند. امروز هم خدا را شکر، بچه‌ها توانستند با تمام توان خود بازی کنند و امیدوارم فردا شاهد شادی هواداران در فینال باشیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، وحید شمسایی ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
مالزی؛ میزبان هفتمین دوره مسابقات کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛
پیروزی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان و صعود به دور حذفی
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی؛
دنیامالی: امیدوارم تیم ملی فوتسال قهرمان شود/ قصد داریم دستورالعمل پاداش‌ها را بازنگری کنیم
شمسایی: مقابل افغانستان سیلی خوردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال