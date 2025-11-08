باشگاه خبرنگاران جوان - حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی ۴ - ۱ مقابل تاجیکستان و صعود به مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: خداراشکر، هدف ما از ابتدا صعود از این مرحله بود و خوشبختانه این اتفاق رخ داد. مقابل تاجیکستان بازی بسیار خوبی ارائه دادیم و با احترام به حریف، فکر میکنم لیاقت برد را داشتیم. اکنون تمرکز ما روی دیدار حساس فردا مقابل تیم ازبکستان است تا بتوانیم راهی فینال شویم.
او افزود: من همیشه درباره داوری صحبت نکردهام، اما در این دو سه بازی اخیر برخی اتفاقات به نفع ما نبوده است. در مورد کارت زردی که دریافت شد، آن صحنه را اصلاً ندیدم و احترام خود را نسبت به تصمیم داور حفظ میکنم.
طیبی همچنین از حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مسابقه و تأثیر آن بر انگیزه بازیکنان تقدیر کرد: ابتدا از جناب وزیر تشکر میکنم که باعث انگیزه بیشتر تیم شد. انتظارات از فوتسال بالاست و تیم ما همواره تلاش کرده تا پاسخگوی این توقعات باشد. امیدوارم فردا بتوانیم با برد در نیمهنهایی، دل مردم ایران را شاد کنیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال تصریح کرد: تیم ما نسبت به گذشته جوانتر شده و این فرصت خوبی برای کسب تجربه و افزایش تمرکز بازیکنان بود. حتی بعد از تنشهایی که در دیدار با افغانستان پیش آمد، با کاپیتان تیم حریف عکس دستهجمعی گرفتیم و همه مسائل حل شد. فوتسال ورزش زیبایی است و روح آن همواره بر احترام و رقابت سالم استوار است.
او در پایان تاکید کرد: با تمرکز و تلاش بیشتر برای پیراهن تیم ملی، امیدواریم در ادامه تورنمنت موفقیتآفرین باشیم و دل هواداران را خوشحال کنیم.