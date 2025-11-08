باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان تهران در پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و حتی در ۲ روز آینده دما به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت.

طبق اطلاعات موجود، همچنین تا فردا یکشنبه به‌دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در بعضی ساعت‌ها غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی و کیفیت هوا کاهش خواهد یافت. تداوم این شرایط تا پایان هفته جاری نیز مورد انتظار است.

دمای پایتخت بین ۲۱ تا ۲۲ درجه

براساس اعلام هواشناسی استان تهران، پایتخت‌نشینان از ۱۷ تا ۲۱ آبان ماه آسمانی صاف، همراه با وزش باد ملایم، گرد و خاک و در برخی ساعات غبار محلی خواهند داشت. بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به طور میانگین بین ۲۱ تا ۲۲ متغیر است. در این بازه زمانی دمای هوا در این کلانشهر تغییر چندانی نخواهد داشت.

اطلاعات موجود هواشناسی تهران حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از ۱۰ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند که در این موضوع نیز افزایش نسبی حدود یک درجه‌ای هوا را نشان می‌دهد.