باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- جلال حمه حسنی در چهارمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی مبارزه با قاچاق استان با بیان این مطلب افزود: این شرکت در راستای روان سازی وتسهیل صادارات در پایانه‌های مرزی استان نسبت به الکترونیکی نمودن عملیات کنترل باک کامیون‌ها، استفاده از سامانه فروش مرزی، اجرای طرح باک پر و. اقدام نموده است.

حمه حسنی با اشاره به اجرای موفق طرح باک پر در پایانه مرزی باشماق مریوان جهت کامیون‌های ترانزیتی از هماهنگی با سایر سازمان‌های مترتب در این پایانه مرزی در خصوص اجرای طرح باک پر جهت کامیون‌های ترانشیپی (خودرو‌های ورودی عراقی به داخل مرز) خبرداد.

وی سپس ازتوریع الکترونیک نفت سفید و گازمایع خانوار‌های فاقد گاز طبیعی در استان خبرداد و اظهارداشت:بر اساس تکلیف قانونی این شرکت موظف است نسبت به تحویل سوخت به آن دسته از مصرف کنندگان خانگی و صنعتی اقدام نماید که در سامانه http://newtejaratasan.niopdc.ir ثبت نام و سازمان‌های مترتب (صمت، جهاد کشاورزی و..) و شرکت گاز تائید نموده‌اند سوخت تحویل نماید.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در ادامه به تامین وتوزیع مطلوب سوخت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: با همکاری و تعامل با سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون قاچاق کالا وارز استان، سهمیه سال زراعی پیشروی استان تعیین و به سازمان جهادکشاورزی استان ابلاغ شده است.