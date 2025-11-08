باشگاه خبرنگاران جوان- با ورود به فصل پاییز و زمستان، خطر شیوع بیماری‌های ویروسی دامی از جمله تب برفکی افزایش می‌یابد؛ بیماری‌ای که به‌دلیل قدرت سرایت بالا و خسارات اقتصادی گسترده، همواره در صدر نگرانی‌های دامپزشکی قرار دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در فصل سرما، به‌دلیل کاهش مقاومت بدن دام‌هاایی‌های فصلی، احتمال بروز و گسترش این بیماری بیشتر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز اخیراً اعلام کرده است که با وجود بروز سویه‌های جدید تب برفکی در برخی کشورهای همسایه، وضعیت دام‌های کشور با اجرای واکسیناسیون گسترده و اقدامات قرنطینه‌ای تحت کنترل قرار دارد.

علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور هم گفته مردم انواع گوشت اعم از گوشت قرمز، ماهی و مرغ را از فروشگاه‌های مجاز و دارای برچسب دامپزشکی خریداری کنند.

محمد زنگی، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی قم در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر حساسیت شرایط فصلی و افزایش تردد دام‌ها در پاییز، از استمرار طرح‌های پیشگیرانه برای مقابله با بیماری‌های دامی به‌ویژه تب برفکی خبر داد و گفت:در ماه‌های اخیر، تیم‌های دامپزشکی با همکاری دهیاری‌ها و دامداران، طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین را به‌صورت کامل اجرا کرده‌اند و نظارت‌های میدانی نیز به‌طور مستمر ادامه دارد.

کارشناس دامپزشکی با اشاره به خطرات اقتصادی ناشی از شیوع تب برفکی افزود: این بیماری ویروسی بسیار واگیردار است و در صورت عدم کنترل، می‌تواند خسارات سنگینی به دامداران وارد کند. از این‌رو، رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری با کارشناسان دامپزشکی ضروری است.

او با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با بیماری تب برفکی، توصیه‌هایی را خطاب به دامداران مطرح کرد و گفت:دامداران باید از خرید و فروش دام‌هایی که فاقد واکسیناسیون هستند یا تأیید سلامت دامپزشکی ندارند، خودداری کنند.

زنگی افزود: تردد در میادین خرید و فروش دام در شرایط فعلی باید به حداقل برسد.

روابط عمومی دامپزشکی قم تأکید کرد: واکسیناسیون دام‌ها باید در اسرع وقت انجام شود تا از شیوع بیماری جلوگیری گردد.

او همچنین گفت: تمام لوازم و وسایل ورودی به دامداری‌ها باید به‌صورت کامل ضدعفونی شوند.

زنگی خاطرنشان کرد: دامداران باید از ورود افراد متفرقه و سایر دامداران به دامداری خود جلوگیری کنند.

او ادامه داد: در صورت مشاهده علائم مشکوک، دام‌های بیمار باید بلافاصله جداسازی و موضوع به ادارات دامپزشکی گزارش شود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی قم هشدار داد: از رهاسازی لاشه دام‌های تلف‌شده در محیط باید جداً پرهیز شود و دفن بهداشتی آنها طبق دستورالعمل انجام گیرد.

زنگی بر لزوم دپوی مناسب کود دامی تأکید کرد و گفت: رعایت این موارد نقش مؤثری در کنترل بیماری تب برفکی و حفظ سلامت دام‌ها دارد.

او ضمن قدردانی از همراهی دامداران، تأکید کرد: با توجه به رخداد بیماری تب برفکی، انجام واکسیناسیون، کنترل تردد، دفن بهداشتی لاشه‌ها و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک، نقش مؤثری در حفظ سلامت دام‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری دارد.