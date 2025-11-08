شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن امکانات رفاهی برای اصناف تولیدی مبل در شهرستان چهاردانگه استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان چهاردانگه در استان تهران واقع شده است؛ در این شهرستان بیش از ۱۰ هزار تولیدی مبلمان مشغول به فعالیت هستند. اما این روز‌ها آنها از نداشتن امکانات رفاهی مانند آنتن؛ گاز و آسفالت گلایه دارند. با توجه به اینکه در آستانه فصل زمستان قرار داریم؛ کمبود این امکانات رفاهی مشکلات اصناف و ساکنان این محل را دو چندان کرده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب من هیئت امنای شهرستان چهاردانگه استان تهران هستم؛ بالغ بر۱۰ هزار تولیدی مبلمان است که در این شهرستان معروف به پایتخت چوب ایران است. ولی متاسفانه آنتن؛ گاز و آسفالت و ... متاسفانه نداریم از شما بزرگوار درخواست داریم حضوری تشریف بیاورید از مشکلات ما کاسب‌ها رونمایی کنید تا مشکلاتمون حل شود.

