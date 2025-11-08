فرمانده انتظامی فارس از توقیف ۱۵۳ دستگاه حامل کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در اجرای طرح ضربتی برخورد با خودروهای شوتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر ردههای انتظامی موفق شدند تعداد ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه برای تعداد ۱۷۰ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده است، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش کالاهای مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سردار ملکی بیان کرد: یکی از اولویتهای انتظامی استان، برخورد با خودروهای تیزرو (شوتی) است که به جد در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس