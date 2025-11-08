فرمانده انتظامی فارس از توقیف ۱۵۳ دستگاه حامل کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در اجرای طرح ضربتی برخورد با خودرو‌های شوتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر رده‌های انتظامی موفق شدند تعداد ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کنند.

او با اشاره به اینکه برای تعداد ۱۷۰ نفر راننده و سرنشین خودرو‌های شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده است، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی بیان کرد: یکی از اولویت‌های انتظامی استان، برخورد با خودرو‌های تیزرو (شوتی) است که به جد در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: خودرو شوتی ، توقیف خودرو ، کالای قاچاق
خبرهای مرتبط
توقیف بالغ بر ۶ هزار خودرو شوتی در استان فارس
توقیف ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای بدون مجوز در فیروزآباد
از توقیف خودرو‌های شوتی تا دستگیری سارقان کابل‌های مخابرات
از توقیف خودرو‌های شوتی تا کشف سیگار‌های قاچاق میلیاردی
از توقیف خودرو‌های شوتی تا زمین‌گیر شدن قاچاقچیان موادمخدر در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز/ همکاری مردم در شناسایی گره‌های ترافیکی 
انتخابات پیش رو نماد انسجام ملی و مشارکت فراگیر مردم خواهد بود
آخرین اخبار
آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز/ همکاری مردم در شناسایی گره‌های ترافیکی 
انتخابات پیش رو نماد انسجام ملی و مشارکت فراگیر مردم خواهد بود
۳۷۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف روانه پارکینگ شدند
تصادف در محور اقلید - یاسوج با یک کشته و ۴ مصدوم
توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در فارس
رمزگشایی جنازه سوخته در داراب
شکار پشه آئدس در کازرون و اقدامات مقابله ای با آن