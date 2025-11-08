منچستریونایتد که تا دقایق پایانی بازی برده را از دست داده بود و یک بازیکن کمتر هم داشت، در نهایت از زمین تاتنهام با یک امتیاز خارج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های تاتنهام و منچستریونایتد در لندن به مصاف هم رفتند که در یک دیداری که ۱۰ دقیقه پایانی آن سراسر هیجان و پرگل بود، با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

این مسابقه تا دقیقه ۸۰ چندان هیجان انگیز دنبال نشد و اگر گل برایان امبومو در دقیقه ۳۲ نبود، هیچ اتفاق خاصی در این بازی تا دقیقه ۸۰ رخ نداده بود، اما از دقیقه ۸۰ ناگهان ورق برگشت و هر دو تیم یک بازی هجومی و زیبا را به نمایش گذاشتند.   تاتنهام ابتدا در دقیقه ۸۳ با گل ماتیاس تل بازی را مساوی کرد و پس از مصدومیت بنجامین ششکو و ۱۰ نفره شدن یونایتد به دلیل انجام هر پنج تعویض تیم از سوی روبن آموریم، تاتنهام در دقیقه ۹۱ گل دوم را هم زد. شوت اودوبرت را ریجارلیسون در محوطه جریمه با سایش سر روی آن اثر گذاشت و مسیرش را تغییر داد تا توپ وارد دروازه شود.

در دقیقه ۹۶ منچستریونایتد روی آخرین موقعیتش یک ضربه کرنر نصیبش شد و سانتر بلند برونو فرناندز را ماتیاس دلیخت با ضربه سر وارد دروازه تاتنهام کرد تا بازی ۲-۲ تمام شود.

هر دو تیم با این تساوی ۱۸ امتیازی شدند، اما تاتنهام به دلیل تفاضل گل بهتر در رتبه سوم است و منچستریونایتد در رتبه هفتم قرار دارد.

منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
