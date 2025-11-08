خیبر خرم آباد در هفته دهم لیگ برتر موفق شد تراکتور تبریز را در ورزشگاه خانگی اش مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان تراکتور تبریز بود.

خیبری‌ها برای بهبود وضعیت خود در جدول و همچنین تراکتور نیز برای حفظ فاصله اش با رقبای خود در صدر جدول نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند.

دراگان اسکوچیچ به علت محرومیت از روی سکو‌ها در این دیدار نظاره گر بازی تیمش بود.

مهدی ترابی در آستانه خط عرضی از مسعود محبی عبور کرد و بعد از سرنگونی کوپال ناظمی داور بازی نقطه پنالتی را نشان داد. امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۲ + ۴۵ پشت ضربه قرار گرفت و شوت خود را به وسط دروازه زد و توانست تیمش را پیش بیاندازد.

در حالی که تصور می‌شد تراکتور نیمه او را با پیروزی به رختکن برود، اما در دقیقه ۶ + ۴۵ یک ارسال از سمت راست با دفع ناقص علیرضا بیرانوند همراه شد و در ادامه احسان حسینی مدافع خیبر در دهانه دروازه با شوتی محکم دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی در نیمه اول به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۴۹ نیمه دوم بازیکنان خیبر که روی بازیکنان تراکتور پرس خوبی ایجاد کرده بودند باعث شد تا مهدی شیری اشتباهی مهلکی مرتکب شود و عیسی مرادی توپ را از او گرفت و در موقعیتی تک به تک با بیرانوند دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی ۲ - ۱ به سود خیبری‌ها شود.

در ادامه تراکتوری‌ها برای زدن گل تساوی موقعیتی‌های روی دروازه خیبر ایجاد کردند، اما هر بار محمدرضا دیناروند دروازه بان جوان خیبر به خوبی مانع از گلزنی بازیکنان تراکتور شد.
 
کوپال ناظمی ۱۳ دقیقه برای نیمه دوم این دیدار وقت اضافه درنظر گرفت.

 تراکتوری‌ها در وقت های اضافه  نیز نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند تا خیبر در نهایت با نتیجه ۲ - ۱ به برتری برسد.

شاگردان مهدی رحمتی با کسب این پیروزی ۱۴ امتیازی شدند و به رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کردند.

تراکتور نیز با ۱۳ و البته یک بازی کمتر در رده هشتم جدول قرار گرفته است.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، خیبر خرم آباد ، تراکتور ، مهدی رحمتی ، دراگان اسکوچیچ
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این بیانگر اینکه پول پاشی از بیت المال برای یک گروه مثل استقلال و پرسپولیس اثری نداره که میشه یک عادت غلط و تداوم دار، پس مربی نقش کلیدی در پیروزی یک تیم داره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تیم تراکتور چوب شعارهایش را می‌خورد سادلوح...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شعارهایی مثل حیدر حیدر گفتناشون؟؟
