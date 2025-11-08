خیبر خرم آباد در هفته دهم لیگ برتر موفق شد تراکتور تبریز را در ورزشگاه خانگی اش مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان تراکتور تبریز بود.

خیبری‌ها برای بهبود وضعیت خود در جدول و همچنین تراکتور نیز برای حفظ فاصله اش با رقبای خود در صدر جدول نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند.

دراگان اسکوچیچ به علت محرومیت از روی سکو‌ها در این دیدار نظاره گر بازی تیمش بود.

مهدی ترابی در آستانه خط عرضی از مسعود محبی عبور کرد و بعد از سرنگونی کوپال ناظمی داور بازی نقطه پنالتی را نشان داد. امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۲ + ۴۵ پشت ضربه قرار گرفت و شوت خود را به وسط دروازه زد و توانست تیمش را پیش بیاندازد.

در حالی که تصور می‌شد تراکتور نیمه او را با پیروزی به رختکن برود، اما در دقیقه ۶ + ۴۵ یک ارسال از سمت راست با دفع ناقص علیرضا بیرانوند همراه شد و در ادامه احسان حسینی مدافع خیبر در دهانه دروازه با شوتی محکم دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی در نیمه اول به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۴۹ نیمه دوم بازیکنان خیبر که روی بازیکنان تراکتور پرس خوبی ایجاد کرده بودند باعث شد تا مهدی شیری اشتباهی مهلکی مرتکب شود و عیسی مرادی توپ را از او گرفت و در موقعیتی تک به تک با بیرانوند دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی ۲ - ۱ به سود خیبری‌ها شود.