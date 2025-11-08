باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک گروه محلی هماهنگی آوارگان در سودان، امروز (شنبه) اعلام کرد که حدود ۳ هزار و ۲۴۰ خانواده یا تقریباً ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر، پس از حملات نیرو‌های شبه‌نظامی پشتیبانی سریع از شهر الفاشر به سمت شهر‌های مجاور گریخته‌اند.

گروه هماهنگی عمومی برای آوارگان و پناهندگان سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این خانواده‌های آواره «نیاز فوری به غذا، دارو، آب تمیز، بهداشت، سرپناه و حمایت روانی دارند.»

این گروه هشدار داد که غیرنظامیان آواره «با افزایش نیاز‌های اولیه رو‌به‌رو هستند.»

به گفته سازمان‌های محلی و بین‌المللی، این آوارگی پس از تصرف الفاشر توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع و قتل عام غیرنظامیان رخ داد. حدود دو هفته است این شبه نظامیان الفاشر را تصرف کرده‌اند. این شهر آخرین سنگر ارتش سودان در منطقه غربی دارفور بود و گفته می‌شود که پس از تصرف آن، جنایات فجیعی علیه مردم به وقوع پیوسته است.

روز جمعه، گروه پزشکی پزشکان بدون مرز از افزایش شدید موارد سوء تغذیه در میان غیرنظامیان آواره از الفاشر خبر داد.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت از ۲۶ اکتبر (۴ آبان ماه) بیش از ۸۱ هزار نفر از الفاشر و مناطق اطراف آن گریخته‌اند.

منبع: دیلی صباح