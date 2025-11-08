رقابت‌های بوکس بازی‌های کشور‌های اسلامی با صعود دانیال شه‌بخش به نیمه‌نهایی و حذف دو نماینده کشورمان همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، سه نماینده تیم مردان ایران بالای رینگ رفتند که ثمره آن یک پیروزی و دوشکست دور از انتظار بود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد که چندی پیش عملکرد خوبی در مسابقات جهانی انگلیس داشت و تا جمع هشت نفر رسیده بود، در گام نخست برابر علی السارای از عراق قرار گرفت و با نمایشی بسیار ضعیف و در پایان سه راند، با حساب پنج بر صفر باخت و حذف شد.

سپس، محمد نورانی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در مبارزه نخست به مصاف آلفرد اوجاک از کشور اوگاندا رفت و او هم با عملکردی دور از انتظار با نتیجه ۵ بر صفر باخت و دومین حذف شده ایران لقب گرفت.

در ادامه، دانیال شه‌بخش بوکسور باتجربه و عنوان‌دار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم برابر مادیار دانیروف از قرقیزستان به برتری قاطع دست یافت تا ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند. دانیال فردا در نیمه‌نهایی با نماینده قدرتمند ازبکستان مصاف خواهد داد.

پیش این و در بخش بانوان، ندا کوثری و غزاله رسولی در گام نخست به حریفان باختند و حذف شدند.

برچسب ها: بوکسور ، بازی‌های آسیایی
